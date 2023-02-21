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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Работники не останутся без поддержки: наставники Уралвагонзавода помогут новичкам

21 февраля 2023, 08:05
Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод»
Для выполнения государственного оборонного заказа Уралвагонзавод набирает новых сотрудников разных специальностей: электромонтеров, медников, операторов станков с ПУ, шлифовщиков, машинистов крана и других.

Для лучшей адаптации новичков на производстве и вливания в трудовой коллектив работают наставники.

В 2021 году на Уралвагонзаводе насчитывалось 224 действующих наставника, а по итогам 2022 года — 467. В резерве 2 388 сотрудников: это рабочие разных профессий в подразделениях, готовые в любой момент обучить новичков.

Наставник лично учит нового сотрудника, быстро реагирует на допущенные ошибки, детально их разбирает и подсказывает, как правильно поступить в той или иной рабочей ситуации.

Работник механосборочного цеха Роман Жданов на заводе с 2011 года, а медником — с 2013-го. Повысил квалификацию до 5-го разряда, освоил смежную профессию слесаря по сборке металлоконструкций. Медник — редкая и крайне важная для УВЗ профессия, которой не обучают в учебных заведениях. Роман ежегодно наставляет новых рабочих.

Учу своих подопечных читать чертежи, правильно собирать детали, сдавать их контролёру. Мотивирую тем, мы делаем детали для танков, которые нужны нашим защитникам, — делится Роман Жданов.

Егор Превысоков проходит обучение на оператора станков с ПУ в Центре подготовки персонала УВЗ.

Я на производственной практике недавно, но уже сам загружаю детали в станок, запускаю программы. Переживаю, что могу допустить ошибку. Понимаю, что надо всё время перепроверять. Наставник у меня отличный, грамотный. Он меня научит, и к концу практики я уже сам буду управлять процессами, — делится Егор.
Егор Превысоков
Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод»

Система наставничества функционирует на Уралвагонзаводе с начала 30-х годов ХХ века, с начала его строительства. Она сразу получила хорошее развитие. Активно действовала не одно десятилетие. В 2011 году вышла на новый этап, когда на УВЗ было обновлено положение по наставничеству. Под руководством опытного коллеги сотрудник легко адаптируется в коллективе.

Восстановить силы, проявить свои творческие способности или позаниматься спортом заводчане и члены их семей могут на соцобъектах Уралвагонзавода. В распоряжении Дворец культуры, современный медцентр и спортивные объекты, где для заводчан хорошая скидка. Путевки в санатории Уральского региона и частичная компенсация затрат на питание.

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод»

Пока родители трудятся над выполнением важнейшего гособоронзаказа, их дети — в надежных руках воспитателей. Детские сады работают по особому графику. С понедельника по пятницу дежурные группы с 7:00 до 21:00, а в субботу — с 7:00 до 19:00.

Будущие работники УВЗ не останутся без поддержки. Всегда рядом будет наставник, который поделится опытом. Уралвагонзаводцы вместе работают на одно общее дело — укрепление обороноспособности страны.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ — ПРИХОДИ НА УРАЛВАГОНЗАВОД!

Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 26 Б, отдел кадров Уралвагонзавода

Единый номер кадровой службы 8 (3435) 380-300 (пн — сб)

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод»

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#Юлия Манькова#Уралвагонзавод#Сотрудники#Персонал#Наставник#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область
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