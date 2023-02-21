Работники не останутся без поддержки: наставники Уралвагонзавода помогут новичкам

Система наставничества функционирует на Уралвагонзаводе с начала 30-х годов ХХ века, с начала его строительства. Она сразу получила хорошее развитие. Активно действовала не одно десятилетие. В 2011 году вышла на новый этап, когда на УВЗ было обновлено положение по наставничеству. Под руководством опытного коллеги сотрудник легко адаптируется в коллективе.