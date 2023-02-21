Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
20 января во Дворце молодежи Нижнего Тагила состоялось общегородское родительское собрание, на котором были подробное освещены вопросы предстоящей экзаменационной кампании ЕГЭ-2023. Представители профильных ведомств, школьные педагоги подробно ответили на вопросы родителей и учеников, озвучили порядок проведения экзаменов, оповестили об изменениях, а также разъяснили прочие оргмоменты.
Напомним, вот уже два года подряд тагильские школьники отличаются при сдаче ЕГЭ. Так, в 2021 году единый госэказмен сдавали 1500 выпускников. При этом почти половине ребят удалось получить 70 и более баллов, что, несомненно, является очень хорошим результатом. 16 человек и вовсе набрали 100 баллов из возможных ста, великолепно справившись со всеми заданиями. В 2022 году стобальниками стали девять выпускников города. Отмечается, что наиболее хорошо ребята знают русский язык и историю, по этим предметам набраны максимальные показатели.
В Управлении образования администрации Нижнего Тагила надеются, что и в этом году школьники будут максимально эффективны и продемонстрируют высокий уровень знаний. Власти со своей стороны обещают провести экзаменационную кампанию на достойном уровне.
В основной своей массе тагильские выпускники сдают ЕГЭ в мае–июне. Расписание готово и утверждено давно, поэтому ребята могут готовиться к экзаменам согласно очередности выбранных предметов.
Важно! На выполнение заданий по каждому предмету отводится от 3 часов до 3 часов 55 минут.
|Дата:
|Предмет:
|26 мая (пятница)
|география, литература, химия
|29 мая (понедельник)
|русский
|1 июня (четверг)
|математика базового и профильного уровня
|5 июня (понедельник)
|история, физика
|8 июня (четверг)
|обществознание
|13 июня (вторник)
|иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
|16 июня (пятница) и 17 июня (суббота)
|иностранные языки (раздел «Говорение»)
|19 июня (понедельник) и 20 июня (вторник)
|информатика
Через два дня после основной волны стартует период резервных дней, когда ЕГЭ могут сдать те, кто, к примеру, пропустил экзамен по болезни или другой уважительной причине.
Важно! В экзаменационных аудиториях будут установлены системы видеонаблюдений, чтобы обеспечить контроль на всех этапах аттестации. Также позаботятся о том, чтобы была проведена санобработка мебели и помещений, будет соблюден принцип дистанцирования, чтобы избежать возможных заражений ОРВИ.
|Дата:
|Предмет:
|22 июня (четверг)
|русский
|23 июня (пятница)
|география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»)
|26 июня (понедельник)
|математика базового уровня, математика профильного уровня
|27 июня (вторник)
|биология, информатика и ИКТ, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
|28 июня (среда)
|обществознание, химия
|29 июня (четверг)
|история, физика
|1 июля (суббота)
|по всем учебным предметам
Первыми ЕГЭ по традиции сдают досрочники. Для них проверка знаний начнется уже через месяц.
Как правило, в числе школьников, сдающих ЕГЭ досрочно, встречаются спортсмены, у которых соревнования запланированы на июнь, участники школьных олимпиад, поступающие в вузы с ранними датами вступительных экзаменов. Кроме того, досрочно ЕГЭ можно сдать и тем, кто уезжает на плановое лечение.
|Дата:
|Предмет:
|20 марта (понедельник)
|география, литература
|23 марта (четверг)
|русский
|27 марта (понедельник)
|математика базового и профильного уровня
|30 марта (четверг)
|физика, биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
|3 апреля (понедельник)
|иностранные языки (раздел «Говорение»)
|6 апреля (четверг)
|обществознание, информатика и ИКТ
|10 апреля (понедельник)
|история, химия
Еще четыре дня отведено для выпускников, которые не успели сдать экзамены с 20 марта по 10 апреля.
|Дата:
|Предмет:
|12 апреля (среда)
|география, химия, история, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»)
|14 апреля (пятница)
|литература, физика, обществознание, биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
|17 апреля (понедельник)
|русский
|19 апреля (среда)
|ЕГЭ по математике профильного уровня
Выпускники прошлых лет сдают экзамены вместе с досрочниками или в резервные дни основного периода. То есть фактически не позднее 1 июля они должны завершить аттестацию.
6 и 12 сентября состоятся ЕГЭ по русскому и математике для выпускников текущего учебного года, которые не смогли присутствовать на экзаменах ни в основной период, ни в его резервные дни.