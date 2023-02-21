Напомним, вот уже два года подряд тагильские школьники отличаются при сдаче ЕГЭ. Так, в 2021 году единый госэказмен сдавали 1500 выпускников. При этом почти половине ребят удалось получить 70 и более баллов, что, несомненно, является очень хорошим результатом. 16 человек и вовсе набрали 100 баллов из возможных ста, великолепно справившись со всеми заданиями. В 2022 году стобальниками стали девять выпускников города. Отмечается, что наиболее хорошо ребята знают русский язык и историю, по этим предметам набраны максимальные показатели.