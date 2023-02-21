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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Нижнем Тагиле

21 февраля 2023, 13:25
Фото: 1MI
Расписание ЕГЭ в 2023 году в Нижнем Тагиле
Пора ЕГЭ-2023 неумолимо приближается. В Нижнем Тагиле, как и в других городах Свердловской области, готовятся к горячему периоду. Как пройдет итоговая аттестация в этом году, читайте в нашем материале.

20 января во Дворце молодежи Нижнего Тагила состоялось общегородское родительское собрание, на котором были подробное освещены вопросы предстоящей экзаменационной кампании ЕГЭ-2023. Представители профильных ведомств, школьные педагоги подробно ответили на вопросы родителей и учеников, озвучили порядок проведения экзаменов, оповестили об изменениях, а также разъяснили прочие оргмоменты.

Напомним, вот уже два года подряд тагильские школьники отличаются при сдаче ЕГЭ. Так, в 2021 году единый госэказмен сдавали 1500 выпускников. При этом почти половине ребят удалось получить 70 и более баллов, что, несомненно, является очень хорошим результатом. 16 человек и вовсе набрали 100 баллов из возможных ста, великолепно справившись со всеми заданиями. В 2022 году стобальниками стали девять выпускников города. Отмечается, что наиболее хорошо ребята знают русский язык и историю, по этим предметам набраны максимальные показатели.

В Управлении образования администрации Нижнего Тагила надеются, что и в этом году школьники будут максимально эффективны и продемонстрируют высокий уровень знаний. Власти со своей стороны обещают провести экзаменационную кампанию на достойном уровне.

Расписание ЕГЭ в 2023 году в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Основное расписание ЕГЭ в 2023 году

В основной своей массе тагильские выпускники сдают ЕГЭ в мае–июне. Расписание готово и утверждено давно, поэтому ребята могут готовиться к экзаменам согласно очередности выбранных предметов.

Важно! На выполнение заданий по каждому предмету отводится от 3 часов до 3 часов 55 минут.

Дата: Предмет:
26 мая (пятница) география, литература, химия
29 мая (понедельник) русский
1 июня (четверг) математика базового и профильного уровня
5 июня (понедельник) история, физика
8 июня (четверг) обществознание
13 июня (вторник) иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
16 июня (пятница) и 17 июня (суббота) иностранные языки (раздел «Говорение»)
19 июня (понедельник) и 20 июня (вторник) информатика
Основное расписание ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни ЕГЭ в Нижнем Тагиле

Через два дня после основной волны стартует период резервных дней, когда ЕГЭ могут сдать те, кто, к примеру, пропустил экзамен по болезни или другой уважительной причине.

Важно! В экзаменационных аудиториях будут установлены системы видеонаблюдений, чтобы обеспечить контроль на всех этапах аттестации. Также позаботятся о том, чтобы была проведена санобработка мебели и помещений, будет соблюден принцип дистанцирования, чтобы избежать возможных заражений ОРВИ.

Дата: Предмет:
22 июня (четверг) русский
23 июня (пятница) география, литература, иностранные языки (раздел «Говорение»)
26 июня (понедельник) математика базового уровня, математика профильного уровня
27 июня (вторник) биология, информатика и ИКТ, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
28 июня (среда) обществознание, химия
29 июня (четверг) история, физика
1 июля (суббота) по всем учебным предметам
Резервные дни ЕГЭ в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году

Первыми ЕГЭ по традиции сдают досрочники. Для них проверка знаний начнется уже через месяц.

Как правило, в числе школьников, сдающих ЕГЭ досрочно, встречаются спортсмены, у которых соревнования запланированы на июнь, участники школьных олимпиад, поступающие в вузы с ранними датами вступительных экзаменов. Кроме того, досрочно ЕГЭ можно сдать и тем, кто уезжает на плановое лечение.

Дата: Предмет:
20 марта (понедельник) география, литература
23 марта (четверг) русский
27 марта (понедельник) математика базового и профильного уровня
30 марта (четверг) физика, биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
3 апреля (понедельник) иностранные языки (раздел «Говорение»)
6 апреля (четверг) обществознание, информатика и ИКТ
10 апреля (понедельник) история, химия
Расписание досрочного ЕГЭ в 2023 году
Фото: 1MI

Резервные дни досрочного ЕГЭ в Нижнем Тагиле

Еще четыре дня отведено для выпускников, которые не успели сдать экзамены с 20 марта по 10 апреля.

Дата: Предмет:
12 апреля (среда) география, химия, история, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел «Говорение»)
14 апреля (пятница) литература, физика, обществознание, биология, иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»)
17 апреля (понедельник) русский
19 апреля (среда) ЕГЭ по математике профильного уровня
Резервные дни досрочного ЕГЭ в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Нижнем Тагиле

Выпускники прошлых лет сдают экзамены вместе с досрочниками или в резервные дни основного периода. То есть фактически не позднее 1 июля они должны завершить аттестацию.

Дополнительный период ЕГЭ в Нижнем Тагиле

6 и 12 сентября состоятся ЕГЭ по русскому и математике для выпускников текущего учебного года, которые не смогли присутствовать на экзаменах ни в основной период, ни в его резервные дни.

Расписание ЕГЭ-2023 для выпускников прошлых лет в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI
#Нижний Тагил#ЕГЭ
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