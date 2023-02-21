РЭО и Татарстан подписали дорожную карту по созданию комплексов по обработке отходов

Буцаев отметил, что дорожную карту по созданию комплексов в республике Российский экологический оператор направил в правительство Татарстана в январе текущего года. Мощность объектов составит 1,4 млн тонн отходов в год. На встрече стороны обсудили детали инвестиционного проекта, а также подписали дорожную карту на основе концессионного соглашения.