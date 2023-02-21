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Updated Сегодня, 14:00

РЭО и Татарстан подписали дорожную карту по созданию комплексов по обработке отходов

21 февраля 2023, 14:00
Фото: 1MI
В Татарстане будет реализован проект строительства трех комплексных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, объем инвестиций в строительство оценивается в 20,4 миллиарда рублей. При этом РЭО может предоставить финансирование в размере девятнадцати миллиардов рублей через облигационный заем в рамках концессионного соглашения.

По сообщению издания inkazan.ru, в ходе рабочей встречи Денис Буцаев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили строительство трех перспективных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Также с первым заместителем премьер-министра республики Рустамом Нигматуллиным была подписана дорожная карта инвестиционного проекта.

Буцаев отметил, что дорожную карту по созданию комплексов в республике Российский экологический оператор направил в правительство Татарстана в январе текущего года. Мощность объектов составит 1,4 млн тонн отходов в год. На встрече стороны обсудили детали инвестиционного проекта, а также подписали дорожную карту на основе концессионного соглашения.

Компания "Российский экологический оператор" при реализации инвестиционных проектов в рамках концессионных соглашений предоставляет финансирование в размере до девяноста пяти процентов от их общей стоимости. Для этого обязательно разрабатывается проектно-сметная документация.

Строительство комплексов по обращению с ТКО на территории Республики Татарстан позволит субъекту достичь показателей национального проекта “Экология”: снизить объемы захоронения отходов на пятьдесят процентов и сортировать 100% ТКО.

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