Сбои в ИТС и «зеленой волне»: ГИБДД Нижнего Тагила обвиняет УСМ в городских пробках

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По заверению народных избранников, тагильчане жалуются на то, что автомобильное движение стоит в некоторые часы на перекрестках. В частности, обратили внимание на то, что из-за пробок некоторые водители ездят по кварталам.
Я понимаю, что ИТС индивидуально настраиваются в ручном режиме. Она сейчас в процессе усовершенствования или это окончательная работа? — отметил председатель комиссии по местному самоуправлению Станислав Зыкин.
Начальник ГИБДД Нижнего Тагила Александр Зверев пояснил, что в большей степени затруднения в дорожном движении происходят не из-за индивидуальных систем, а из-за отсутствия привычной транспортной артерии — улицы Октябрьской революции.
Это не из-за системы стоят автомобили. Дело в том, что не хватает улицы Октябрьской революции, мост. Скорее всего, из-за этого возникают проблемы, — пояснил руководитель инспекции.
Более того, настройкой и оптимизацией ИТС в Нижнем Тагиле занимается управление городским хозяйством. Вице-мэр Вячеслав Горячкин, присутствовавший на комиссии, напомнил депутатам о строящемся объекте.
Объект пока еще не сдан подрядчиком. Он ведет работы в рамках контракта по реконструкции мостового перехода по улице Циолковского и на Октябрьской революции. Пока организация движения — безусловно, за этим подрядчиком. У нас есть подразделение, которое занимается установкой светофоров и знаков, они отчитываются перед ГИБДД и выполняют все замечания, которые поступают от ГИБДД, — пояснил Вячеслав Горячкин.
Помимо этой темы депутаты уточнили в ГИБДД про работу светофоров по принципу «зеленой волны». По мнению депутатов, попасть в эту волну сложно.
У нас в центре города, на Газетной, на Карла Маркса раньше была «зеленая волна». Я не мог на ней прокатиться, при скорости 40-50 км/ч, — отметил Станислав Зыкин.
Александр Зверев отметил, что такая волна есть, но пока все сложности возникают из-за закрытой Октябрьской революции.