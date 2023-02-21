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Published Сегодня, 05:33

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Снегопады и гололед: ГИБДД предупреждает водителей Свердловской области о непогоде

21 февраля 2023, 05:33
Фото: 1MI

ГИБДД Свердловской области экстренно предупредила водителей о непогоде

На дорогах в Свердловской области бушует непогода: наблюдается гололед, затруднена видимость. Экстренное предупреждение разослала региональная ГИБДД 21 февраля. Ведомство призывает всех участников дорожного движения к осторожности.

Ведомство напоминает о том, что в текущих условиях необходимо отказаться от обгона и прочих небезопасных маневров, а также соблюдать дистанцию между автомобилями. Автовладельцам, у которых недостаточно опыта вождения, следует и вовсе оставить идею поездки на транспортном средстве, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

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Однако опасна непогода и для пешеходов. Им следует быть внимательными и осторожными на дорогах, следить за приближением транспортных средств к переходам и соблюдать прочие правила безопасности.

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#Анна Варнакина#ГИБДД#Предупреждение#Погода#Плохая погода#Природа#Свердловская область
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