Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Ведомство напоминает о том, что в текущих условиях необходимо отказаться от обгона и прочих небезопасных маневров, а также соблюдать дистанцию между автомобилями. Автовладельцам, у которых недостаточно опыта вождения, следует и вовсе оставить идею поездки на транспортном средстве, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Однако опасна непогода и для пешеходов. Им следует быть внимательными и осторожными на дорогах, следить за приближением транспортных средств к переходам и соблюдать прочие правила безопасности.