Ведомство напоминает о том, что в текущих условиях необходимо отказаться от обгона и прочих небезопасных маневров, а также соблюдать дистанцию между автомобилями. Автовладельцам, у которых недостаточно опыта вождения, следует и вовсе оставить идею поездки на транспортном средстве, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.