TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Цена на клубнику взлетела в Екатеринбурге после трагедии в Турции

21 февраля 2023, 06:37
Фото: 1MI
В результате природного катаклизма в Турции поставщик клубники отказался продавать ягоды по прежней цене. Увеличившиеся в размерах ценники заметили покупатели в разных торговых точках Екатеринбурга.

Продавцы рассказали, что поставщик увеличил цены на клубнику по причине сократившихся поставок. Сейчас ягода, пишет Е1, может и вовсе пропасть с прилавков. Поэтому, предупреждают торговцы, ценники будут расти.

Ранее клубника приобреталась по 350 рублей за килограмм, сейчас закупочная цена составляет 800 рублей, рассказал изданию продавец овощной лавки в Екатеринбурге. Житель свердловской столицы уверен, что ситуация не изменится даже с приближением лета.

Цена на лук увеличилась до 45 рублей за килограмм в Свердловской области
Узнать подробнее

Однако подорожала не только турецкая клубника: работники торговых сетей жалуются на то, что закупочная цена ягоды из Армении тоже выросла. В опте продукт торгуется до 550 рублей за килограмм. Соответственно, стоимость изменилась и для покупателей: значение на ценниках составляет от 750 до 1920 рублей за килограмм.

Читайте также:
Евгений Куйвашев попросил снизить цены на электричество в Свердловской областиСтали известны даты повышения цены проезда в общественном транспорте ЕкатеринбургаОвощи снова взлетели в цене в Свердловской области
#Анна Варнакина#Цены на продукты#Землетрясение#Ягоды#Магазины#Экономика#Екатеринбург#Свердловская область#Турция
Подпишитесь
Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня
Вчера, 15:14
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Вчера, 08:41
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Вчера, 07:32
Двое бывших топ-менеджеров УВЗ из Нижнего Тагила отправлены в колонию за взятки
Вчера, 14:43
В Нижнем Тагиле больше всего ДТП в 2022 году произошло по четвергам и субботам
Вчера, 14:38
Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей
Вчера, 13:38