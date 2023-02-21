Цена на клубнику взлетела в Екатеринбурге после трагедии в Турции

Однако подорожала не только турецкая клубника: работники торговых сетей жалуются на то, что закупочная цена ягоды из Армении тоже выросла. В опте продукт торгуется до 550 рублей за килограмм. Соответственно, стоимость изменилась и для покупателей: значение на ценниках составляет от 750 до 1920 рублей за килограмм.