Цена на клубнику взлетела в Екатеринбурге после трагедии в Турции

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Продавцы рассказали, что поставщик увеличил цены на клубнику по причине сократившихся поставок. Сейчас ягода, пишет Е1, может и вовсе пропасть с прилавков. Поэтому, предупреждают торговцы, ценники будут расти.
Ранее клубника приобреталась по 350 рублей за килограмм, сейчас закупочная цена составляет 800 рублей, рассказал изданию продавец овощной лавки в Екатеринбурге. Житель свердловской столицы уверен, что ситуация не изменится даже с приближением лета.
Однако подорожала не только турецкая клубника: работники торговых сетей жалуются на то, что закупочная цена ягоды из Армении тоже выросла. В опте продукт торгуется до 550 рублей за килограмм. Соответственно, стоимость изменилась и для покупателей: значение на ценниках составляет от 750 до 1920 рублей за килограмм.