Центробанк назвал излишне закредитованными более 40% новых заемщиков

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Речь идет о тех гражданах, которые оформили ипотеку в октябре–декабре прошлого года: они тратят на кредиты более 80% своих заработков, пишут «Новые известия».
В третьем квартале 2022 года таких клиентов было 36%, а год назад — 31%. Начиная с мая ЦБ ужесточит для банков правила выдачи ипотеки на покупку квартир в новостройках, чтобы избежать рисков неуплаты долгов.
Также Центральный аппарат беспокоят ипотеки, взятые под небольшой первоначальный взнос. Это те граждане, которые вносят лишь 20% от стоимости квартиры.
Известно, что в середине 2022 года кредиты с небольшим первоначальным взносом взяли 48% клиентов, то к концу года их стало 53%, а среди покупателей жилья в новых домах - 69%, пишет РБК.