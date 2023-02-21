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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Центробанк назвал излишне закредитованными более 40% новых заемщиков

21 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI
Более 40% граждан, желающих взять ипотеку, ЦБ назвал излишне закредитованными.

Речь идет о тех гражданах, которые оформили ипотеку в октябре–декабре прошлого года: они тратят на кредиты более 80% своих заработков, пишут «Новые известия».

В третьем квартале 2022 года таких клиентов было 36%, а год назад — 31%. Начиная с мая ЦБ ужесточит для банков правила выдачи ипотеки на покупку квартир в новостройках, чтобы избежать рисков неуплаты долгов.

Также Центральный аппарат беспокоят ипотеки, взятые под небольшой первоначальный взнос. Это те граждане, которые вносят лишь 20% от стоимости квартиры.

Известно, что в середине 2022 года кредиты с небольшим первоначальным взносом взяли 48% клиентов, то к концу года их стало 53%, а среди покупателей жилья в новых домах - 69%, пишет РБК.

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