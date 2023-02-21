Туристический кластер «Демидовские маршруты» появится в Свердловской области

Еще одна задача — восстановление заводов. Сейчас собираются данные об объектах, связанных с Демидовыми. Планируется сделать реестр сохранившихся и не сохранившихся строений. У каждого объекта будет специальный паспорт и далее будут решаться вопросы о реконструкции. Если возможности восстановить не будет, то на месте объекта установят стелу с куар-кодом, который после активации расскажет о пункте.