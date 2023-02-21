Туристический кластер «Демидовские маршруты» появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В маршрут планируется включить все населенные пункты, где работал Демидов. Об этом рассказал президент международного Демидовского фонда Эдуард Россель на пресс-конференции в Екатеринбурге 21 февраля 2023 года. Он же станет его президентом.
Россель уточнил, что в кластер также включат поселок Мариинск. Там восстанавливаются старинные здания времен Демидовых. Планируется восстанавливать плотину. Также в рамках кластера будет восстановлена узкоколейная железная дорога 19 века. Тогда по ней доставлялась руда, а в советские годы — флюс.
Кроме того, есть идея включить в кластер территории вдоль реки Чусовая. В частности, там можно оборудовать туристические комплексы. В планах и восстановление деревни Пермяково.
Еще одна задача — восстановление заводов. Сейчас собираются данные об объектах, связанных с Демидовыми. Планируется сделать реестр сохранившихся и не сохранившихся строений. У каждого объекта будет специальный паспорт и далее будут решаться вопросы о реконструкции. Если возможности восстановить не будет, то на месте объекта установят стелу с куар-кодом, который после активации расскажет о пункте.
Россель рассказал и о необходимости работы с музеем Нижнего Тагила. По его словам, в нем хранятся порядка 500 тысяч экспонатов. Они не исследованы и выставить их негде. Для регистрации он предлагает привлечь студентов, изучающих музейное дело. Россель предложил и допроектировать местное здание бывшего горного управления и сделать над внутренним двором купол из стекла. Это, по мнению Росселя, обеспечит город 13 тысячами квадратных метров выставочных площадей.