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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Туристический кластер «Демидовские маршруты» появится в Свердловской области

21 февраля 2023, 14:08
Фото: 1MI
Над созданием нового туристического кластера начнут трудиться в Свердловской области в 2023 году. На данный момент подготавливается постановление. Оно будет подписано во втором квартале.

В маршрут планируется включить все населенные пункты, где работал Демидов. Об этом рассказал президент международного Демидовского фонда Эдуард Россель на пресс-конференции в Екатеринбурге 21 февраля 2023 года. Он же станет его президентом.

Россель уточнил, что в кластер также включат поселок Мариинск. Там восстанавливаются старинные здания времен Демидовых. Планируется восстанавливать плотину. Также в рамках кластера будет восстановлена узкоколейная железная дорога 19 века. Тогда по ней доставлялась руда, а в советские годы — флюс.

Кроме того, есть идея включить в кластер территории вдоль реки Чусовая. В частности, там можно оборудовать туристические комплексы. В планах и восстановление деревни Пермяково.

Еще одна задача — восстановление заводов. Сейчас собираются данные об объектах, связанных с Демидовыми. Планируется сделать реестр сохранившихся и не сохранившихся строений. У каждого объекта будет специальный паспорт и далее будут решаться вопросы о реконструкции. Если возможности восстановить не будет, то на месте объекта установят стелу с куар-кодом, который после активации расскажет о пункте.

Россель рассказал и о необходимости работы с музеем Нижнего Тагила. По его словам, в нем хранятся порядка 500 тысяч экспонатов. Они не исследованы и выставить их негде. Для регистрации он предлагает привлечь студентов, изучающих музейное дело. Россель предложил и допроектировать местное здание бывшего горного управления и сделать над внутренним двором купол из стекла. Это, по мнению Росселя, обеспечит город 13 тысячами квадратных метров выставочных площадей.

Более тысячи туристов проехали за лето по «Демидовскому маршруту» на Урале
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#Ирина Кирилова#Туризм#Маршрут#Демидовы#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область
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