Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил давать регулярный отпуск всем военным из зоны СВО, так как они ежедневно сталкиваются с риском для здоровья и жизни. Все военнослужащие могут претендовать на 14 отпускных дней в полгода.