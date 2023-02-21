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Published Сегодня, 15:40

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Участников СВО отпустят в отпуск, а диоксид азота в Тагиле превысил норму в 1,5 раза

21 февраля 2023, 15:40
Фото: TagilCity.ru
Участников СВО отпустят в отпуск, а диоксид азота в Нижнем Тагиле превысил норму в 1,5 раза. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 21 февраля.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил давать регулярный отпуск всем военным из зоны СВО, так как они ежедневно сталкиваются с риском для здоровья и жизни. Все военнослужащие могут претендовать на 14 отпускных дней в полгода.

Все участники СВО будут иметь регулярный отпуск в 14 дней
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Помимо этого, президент предложил создание льготного арендного жилья для сотрудников оборонных предприятий. Для этого будет запущена специальная программа по строительству арендного жилья. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной стоимости.

Путин предложил создание льготного арендного жилья для работников оборонпредприятий
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Замеры воздуха возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле 21 февраля показали превышение диоксида азота в 1,5 раза. Замеры проходили при -12 градусах и северо-восточном ветре со скоростью два метра в секунду.

Диоксид азота превысил ПДК в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 21 февраля
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Работу интеллектуальной транспортной системы обсудили депутаты в Нижнем Тагиле. Они выразили обеспокоенность настройкой ИТС и поинтересовались о наличии «зеленой волны» в работе светофоров.

Сбои в ИТС и «зеленой волне»: ГИБДД Нижнего Тагила обвиняет УСМ в городских пробках
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В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который займется строительными работами по воссозданию зданий Демидовской городской больницы. Провести работы требуется в дневном стационаре и физиотерапевтическом отделении. Эти постройки являются объектом культурного наследия.

Два здания Демидовской больницы Нижнего Тагила отремонтируют за 48,8 млн рублей
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#СВ#Путин#Президент#Послание#Воздух#Диоксид азота#ИТС#Зеленая волна#Подрядчик#Ремонт#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО
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