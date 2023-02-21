Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Updated Сегодня, 15:42
Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил давать регулярный отпуск всем военным из зоны СВО, так как они ежедневно сталкиваются с риском для здоровья и жизни. Все военнослужащие могут претендовать на 14 отпускных дней в полгода.
Помимо этого, президент предложил создание льготного арендного жилья для сотрудников оборонных предприятий. Для этого будет запущена специальная программа по строительству арендного жилья. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной стоимости.
Замеры воздуха возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле 21 февраля показали превышение диоксида азота в 1,5 раза. Замеры проходили при -12 градусах и северо-восточном ветре со скоростью два метра в секунду.
Работу интеллектуальной транспортной системы обсудили депутаты в Нижнем Тагиле. Они выразили обеспокоенность настройкой ИТС и поинтересовались о наличии «зеленой волны» в работе светофоров.
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который займется строительными работами по воссозданию зданий Демидовской городской больницы. Провести работы требуется в дневном стационаре и физиотерапевтическом отделении. Эти постройки являются объектом культурного наследия.