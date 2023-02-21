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Published Сегодня, 08:42

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В Березовском пропал 17-летний подросток

21 февраля 2023, 08:42
Фото: 1MI

Ушел в техникум и пропал: на Урале разыскивается 17-тений подросток

Хомидзод Шакарбек — 17-летний подросток, который пропал в Березовском (Свердловская область). Его поисками занимаются местные правоохранители. Известно, что мальчик не выходит на связь с близкими с 20 февраля.

Сотрудники МВД по Березовскому делятся ориентировкой на пропавшего. Рост несовершеннолетнего 1 метр 50 сантиметров. Хомидзод кареглазый, у него черные волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи молодой человек он был одет в черную куртку и такого же цвета ботинки, а также в серые джинсы.

Фото: "СРОО ДПСО "ПРОРЫВ" Свердловская область"

Любых свердловчан, обладающих информацией о судьбе и геопозиции Шакарбека, просят позвонить полицейским по номерам 8-34 369-4-75-00 или 112. Кроме того, данные собирают и волонтеры. Связаться с ними можно по телефону: 8-02.44.9000-20. Об этом сообщают поисковики отряда «Прорыв».

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