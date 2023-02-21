В Березовском пропал 17-летний подросток

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Сотрудники МВД по Березовскому делятся ориентировкой на пропавшего. Рост несовершеннолетнего 1 метр 50 сантиметров. Хомидзод кареглазый, у него черные волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи молодой человек он был одет в черную куртку и такого же цвета ботинки, а также в серые джинсы.
Любых свердловчан, обладающих информацией о судьбе и геопозиции Шакарбека, просят позвонить полицейским по номерам 8-34 369-4-75-00 или 112. Кроме того, данные собирают и волонтеры. Связаться с ними можно по телефону: 8-02.44.9000-20. Об этом сообщают поисковики отряда «Прорыв».