В Березовском пропал 17-летний подросток

Сотрудники МВД по Березовскому делятся ориентировкой на пропавшего. Рост несовершеннолетнего 1 метр 50 сантиметров. Хомидзод кареглазый, у него черные волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи молодой человек он был одет в черную куртку и такого же цвета ботинки, а также в серые джинсы.