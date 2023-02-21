В День защитника Отечества в Ревде похоронят 24-летнего военного

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Александр Канов погиб в январе в ходе артиллерийского обстрела. Уточняется, что на подготовку к СВО он отправился в конце сентября. Похоронят юношу на Аллее Славы, рассказали в администрации Ревды, пишет Е1.
Там находятся могилы участников Великой Отечественной войны, почетных граждан Нижнего Тагила и участников специальной операции.
Прощание с военным запланировано в клубе «Цветники». Оттуда же осенью мобилизованных провожали на СВО.