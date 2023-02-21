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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В День защитника Отечества в Ревде похоронят 24-летнего военного

21 февраля 2023, 14:21
Фото: 1MI
23 февраля в Ревде похоронят 24-летнего солдата, погибшего на спецоперации.

Александр Канов погиб в январе в ходе артиллерийского обстрела. Уточняется, что на подготовку к СВО он отправился в конце сентября. Похоронят юношу на Аллее Славы, рассказали в администрации Ревды, пишет Е1.

Там находятся могилы участников Великой Отечественной войны, почетных граждан Нижнего Тагила и участников специальной операции.

Прощание с военным запланировано в клубе «Цветники». Оттуда же осенью мобилизованных провожали на СВО.

20-летний житель Нижнего Тагила погиб на СВО
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#Елена Озерова#Спецоперация#Погибшие#Смерть#Военные#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО
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