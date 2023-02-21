В Екатеринбурге школьницу высадили из автобуса прямо на дороге из-за сбоя в оплате

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
ЧП случилось 16 февраля на Вторчермете. Жительница Альфия ждала дочку, возвращавшуюся из школы на остановке «Вторчермет». Ребенок до матери не доехал, а позднее рассказал, что был высажен на четыре остановки раньше, пишет Е1. Произошло это из-за того, что она не оплатила проезд, потому что оплата по карте не прошла.
Кондуктор сказала, что карта помещена в «стоп-лист», и обратилась к водителю, чтобы он остановился, - рассказала мама школьницы.
По ее словам, дочку высадили прямо на проезжей части. После происшествия она дождалась, когда автобус № 019 подъедет к остановке «Вторчермет» и стала разговаривать с кондуктором. Пассажиры подтвердили, что она высадила ребенка. Сама кондуктор лишь переспросила: «какого из?».