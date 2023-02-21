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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Екатеринбурге школьницу высадили из автобуса прямо на дороге из-за сбоя в оплате

21 февраля 2023, 15:06
Фото: 1MI
Разборки в автобусе устроила жительница Екатеринбурга после того, как из салона высадили ее дочь.

ЧП случилось 16 февраля на Вторчермете. Жительница Альфия ждала дочку, возвращавшуюся из школы на остановке «Вторчермет». Ребенок до матери не доехал, а позднее рассказал, что был высажен на четыре остановки раньше, пишет Е1. Произошло это из-за того, что она не оплатила проезд, потому что оплата по карте не прошла.

Кондуктор сказала, что карта помещена в «стоп-лист», и обратилась к водителю, чтобы он остановился, - рассказала мама школьницы.

По ее словам, дочку высадили прямо на проезжей части. После происшествия она дождалась, когда автобус № 019 подъедет к остановке «Вторчермет» и стала разговаривать с кондуктором. Пассажиры подтвердили, что она высадила ребенка. Сама кондуктор лишь переспросила: «какого из?».

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Автобус#Ребенок#Оплата проезда#Транспорт#Новости УрФО
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