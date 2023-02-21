В Екатеринбурге школьницу высадили из автобуса прямо на дороге из-за сбоя в оплате

ЧП случилось 16 февраля на Вторчермете. Жительница Альфия ждала дочку, возвращавшуюся из школы на остановке «Вторчермет». Ребенок до матери не доехал, а позднее рассказал, что был высажен на четыре остановки раньше, пишет Е1. Произошло это из-за того, что она не оплатила проезд, потому что оплата по карте не прошла.