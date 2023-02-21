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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В России создадут специальный государственный фонд для адресной помощи участникам СВО

21 февраля 2023, 10:06
Фото: TagilCity.ru
Владимир Путин в своем выступлении 21 февраля объявил о создании специального государственного фонда, задачей которого станет адресная помощь семьям участников СВО.

Владимир Путин отметил, что этот фонд будет осуществлять персональную помощь семья погибших бойцов, ветеранам специальной военной операции. Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, а также решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, кроме того, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации и в получении новой профессии.

Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Работа госфонда, а должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии, — заявил Владимир Путин.

За каждой семьей и за каждым ветераном будет закреплен свой персональный социальный работник — координатор, который будет решать, возникающие вопросы максимально оперативно. Отдельная важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

Структура фонда заработает во всех регионах Российской Федерации уже в 2023 году. Все организационные работы по фонду поручено будет решать Правительству РФ.

Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас с женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям. Об их мужественности, стойкости духа жертвенности и сегодня помнит вся Россия. Наш долг поддержать семьи, потерявшие родных близких, любимых помочь вырастить и поднять детей, дать им образование, профессию, — отметил президент.
#Юлия Степанова#Операция на Украине#Владимир Путин#Фонд#Правительство#Правительство рф#Послание Владимира Путина Совету Федерации 21 февраля 2023 года#Эксклюзив#Россия
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