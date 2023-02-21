Владимир Путин отметил, что этот фонд будет осуществлять персональную помощь семья погибших бойцов, ветеранам специальной военной операции. Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, а также решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, кроме того, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации и в получении новой профессии.