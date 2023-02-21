Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Владимир Путин отметил, что этот фонд будет осуществлять персональную помощь семья погибших бойцов, ветеранам специальной военной операции. Фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, а также решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, кроме того, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации и в получении новой профессии.
Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Работа госфонда, а должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи простым, по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии, — заявил Владимир Путин.
За каждой семьей и за каждым ветераном будет закреплен свой персональный социальный работник — координатор, который будет решать, возникающие вопросы максимально оперативно. Отдельная важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.
Структура фонда заработает во всех регионах Российской Федерации уже в 2023 году. Все организационные работы по фонду поручено будет решать Правительству РФ.
Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас с женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям. Об их мужественности, стойкости духа жертвенности и сегодня помнит вся Россия. Наш долг поддержать семьи, потерявшие родных близких, любимых помочь вырастить и поднять детей, дать им образование, профессию, — отметил президент.