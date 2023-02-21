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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В школе №32 в Нижнем Тагиле продолжается ремонт

21 февраля 2023, 11:01
Фото: скрин с видео Владислава Пинаева
Ремонтные работы в школе №32 в Нижнем Тагиле продолжаются. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

По словам главы города, буквально через несколько месяцев старейшее здание будет не узнать. Подрядчиком выступает ЗАО «Стройкомплекс». Он проводит капремонт объекта.

От старого здания останутся лишь стены. Строителям предстоит за несколько месяцев полностью обновить старейшее образовательное учреждение Нижнего Тагила 1936 года постройки, - сказал Владислав Пинаев.

Также он отметил, что дача объекта запланирована на декабрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что в конце января подрядчик приступил к чистовой отделке в школе № 48 на Голом Камне в Нижнем Тагиле. Это первая школа, которая делается по президентской программе. Все работы идут в соответствии с графиком.

Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Школа#Капремонт#Ремонт#Общество#Эксклюзив
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