VK Fest 2023 станет крупнейшим фестивалем России

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«VK Fest — культовое место встреч для сотен тысяч человек: гостей, музыкантов, блогеров, спортсменов и актёров. Все они часть большой фестивальной тусовки, которая каждое лето наслаждается качественной музыкой, весёлыми активностями и уникальным настроением. Анонсируя VK Fest 2023 сразу в 5 городах России, мы делаем следующий шаг — выходим за пределы столиц и одного летнего уик-энда. Теперь мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока: ещё сотни тысяч людей почувствуют неповторимый вайб нашего фестиваля. До встречи на VK Fest 2023!»