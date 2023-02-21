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ВКонтакте поддержит самозанятых

21 февраля 2023, 14:14
ВКонтакте станет ещё ближе к авторам. Соцсеть представила новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации: партнёрской программы ВКонтакте, маркет-платформы и программы монетизации видео.

Для поддержки самозанятых авторов компания в течение полугода планирует начислять повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход.

С кабинетом выплат создателям контента будет проще взаимодействовать с площадкой — и удобно выводить заработок на карты российских банков или расчётный счёт. Есть и другие преимущества: юридические лица и ИП смогут заключить договор напрямую со ВКонтакте, а самозанятые — автоматически декларировать доход в ФНС. Владельцы сообществ также смогут анализировать эффективность разных инструментов монетизации в сообществе с помощью статистики в быстром доступе.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:
«Мы активно развиваем экосистему продуктов для авторов и делаем особенный акцент на инструментах монетизации. Возможности заработка на платформе активно растут, в прошлом году создатели контента заработали свыше 4 млрд с помощью инструментов ВКонтакте. Благодаря новому кабинету выплат авторы смогут получать доход ещё удобнее прямо в соцсети. Впереди большое количество обновлений продукта — список интегрированных инструментов монетизации и партнёров будет расширяться».

Воспользоваться новым кабинетом могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и прочие юридические лица. Соцсеть не берёт комиссию за вывод средств. Комиссия для самозанятых в зависимости от выбранного банка-партнёра составит от 0,5 до 1,5%. Юридические лица смогут получать деньги на свой расчётный счёт без комиссии вовсе. Подробнее с условиями подключения можно ознакомиться по ссылке.

ВКонтакте объединяет миллионы создателей контента. Они ведут сообщества, находят свою аудиторию и делятся видео, клипами, музыкой, фото, подкастами, историями: ежегодно авторы публикуют свыше 6,3 млрд материалов. Команда соцсети развивает алгоритмы для продвижения контента в ленте и рекомендациях, а зарабатывать авторам помогают партнёрская программа, VK Donut и другие инструменты.

#Ирина Кирилова#Экономика
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