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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Владимир Путин призвал отечественный бизнес вкладываться в развитие России

21 февраля 2023, 13:58
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин призвал представителей российского бизнеса вкладываться во внутреннюю экономику и не держать свои капиталы за рубежом.

По словам Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, российские бизнесмены остаются для Запада чужаками и выходом для них станет вклад в развитие внутренней экономики и социальной жизни граждан.

Абсолютно все бизнесмены должны понять, что они там — второй сорт. Но есть и другой выбор — быть со своей Родиной, работать для Отчества. Не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя — в городах, поселках, в своей стране. Таких предпринимателей, настоящих бойцов в бизнесе, у нас много. Именно за ними будущее. Российские капиталы, деньги, которые получены здесь, должны работать на страну, на ее национальное развитие. Сегодня у нас открываются огромные перспективы развития инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма и многих других отраслей, — отметил Владимир Путин.

Таким образом, по мнению главы государства, бизнес получит не только прибыль, но и уважение граждан:

Запускайте проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия в рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению. Именно так вы приумножите свои капиталы, заслужите признание и благодарность людей на поколение вперед.

Таким образом глава государства, по мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, дал понять, что возможность развиваться у российского бизнеса есть только внутри страны.

У российского бизнеса все хорошо. Он показывает свою состоятельность. С точки зрения инвестиционной привлекательности, здесь все нормально. По поводу того, что сказал президент, бизнес должен принимать решение — либо вкладываться в собственную страну, либо уходить из бизнеса, это даже не вопрос политической воли российской власти, это уже безусловный выбор. Та позиция, которую президент озвучил, получит поддержку и со стороны населения, и со стороны конструктивной части бизнеса, — поделился мнением с TagilCity.ru Виктор Потуремский.
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