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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Владимир Путин рассказал о влиянии заводов и бизнеса на технологии армии и флота

21 февраля 2023, 10:41
Фото: Скриншот прямой трансляции "Первый канал"
Владимир Путин, обращение к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года
Во время послания Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что темп развития военных технологий в стране реализуется на отечественной научно-технической базе за счет подключения представителей бизнеса к выполнению оборонно-промышленного заказа.

По словам президента, страна продолжить активно внедрять передовые технологии, которые «обеспечат повышение качественного потенциала армии и флота» России.

Такие разработки, образцы вооружения и техники у нас есть, по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги, — сообщил главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
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Глава государства поставил перед страной задачу о массовом, серийном производстве необходимой техники. Он подметил, что темпы увелививаются постоянно на собственной научно-технической базе «за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса».

Сегодня на них заводах, в конструкторских бюро и в научных коллективах трудятся и опытные специалисты, и все больше молодых людей — талантливых, квалифицированных, нацеленных на прорыв; верных традициям русских оружейников; готовых сделать все для победы, - заявил президент Владимир Путин.
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