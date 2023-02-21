Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По словам президента, страна продолжить активно внедрять передовые технологии, которые «обеспечат повышение качественного потенциала армии и флота» России.
Такие разработки, образцы вооружения и техники у нас есть, по каждому направлению. Многие из них по своим характеристикам существенно превосходят зарубежные аналоги, — сообщил главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
Глава государства поставил перед страной задачу о массовом, серийном производстве необходимой техники. Он подметил, что темпы увелививаются постоянно на собственной научно-технической базе «за счет активного подключения к выполнению государственного оборонного заказа малого и среднего высокотехнологичного бизнеса».
Сегодня на них заводах, в конструкторских бюро и в научных коллективах трудятся и опытные специалисты, и все больше молодых людей — талантливых, квалифицированных, нацеленных на прорыв; верных традициям русских оружейников; готовых сделать все для победы, - заявил президент Владимир Путин.