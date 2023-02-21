Во время послания Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что темп развития военных технологий в стране реализуется на отечественной научно-технической базе за счет подключения представителей бизнеса к выполнению оборонно-промышленного заказа.