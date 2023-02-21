Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Обращение планируется начать в 12:00 по московскому времени. Таким образом, жителям Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила ожидать его стоит в 14:00.
Традиционно, освещать выступление будут все СМИ. Прямые трансляции запланированы на федеральных каналах — «Первый канал», «Россия 1» и НТВ.
Ожидается, что Владимир Путин будет говорить о текущей обстановке в стране, в том числе экономической и социальной сферах. Об этом говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На выступлении будут Присутствовать члены Федерального собрания, политические и общественные деятели.
В последний раз Владимир Путин обращался с посланием к Совету Федерации в апреле 2021 года. В 2022 году послание было перенесено из-за начала спецоперации на Украине.