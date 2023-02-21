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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Во сколько выступает Путин 21 февраля 2023 года и где его смотреть

21 февраля 2023, 04:29
Фото: Официальный сайт Кремля

Во сколько начнется выступление Владимира Путина с посланием Совету Федерации

21 февраля президент РФ Владимир Путин выступит с речью перед Советом Федерации — во сколько начнется трансляция и где ее можно посмотреть, читайте в материале TagilCity.ru.

Во сколько выступит Путин перед Федеральным Собранием?

Обращение планируется начать в 12:00 по московскому времени. Таким образом, жителям Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила ожидать его стоит в 14:00.

Где смотреть трансляцию выступления Путина?

Традиционно, освещать выступление будут все СМИ. Прямые трансляции запланированы на федеральных каналах — «Первый канал», «Россия 1» и НТВ.

О чем будет говорить президент 21 февраля 2023 года?

Ожидается, что Владимир Путин будет говорить о текущей обстановке в стране, в том числе экономической и социальной сферах. Об этом говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На выступлении будут Присутствовать члены Федерального собрания, политические и общественные деятели.

В последний раз Владимир Путин обращался с посланием к Совету Федерации в апреле 2021 года. В 2022 году послание было перенесено из-за начала спецоперации на Украине.

#Ирина Кирилова#Послание Владимира Путина Совету Федерации 21 февраля 2023 года#Выступление#Совет Федерации#Послание#Политика#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург#Новости УрФО#Россия#Владимир Путин
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