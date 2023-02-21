Ожидается, что Владимир Путин будет говорить о текущей обстановке в стране, в том числе экономической и социальной сферах. Об этом говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На выступлении будут Присутствовать члены Федерального собрания, политические и общественные деятели.