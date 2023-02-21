Во время нового землетрясения в Турции погибли шесть человек

В результате толчков травмировались еще 300 человек. Как рассказал министр здравоохранения Фахреттин Коджи, после двух ранее случившихся землетрясений на границе Турции и Сирии, в результате нового 18 человек находятся в тяжелом состоянии, пишут «Новые известия».