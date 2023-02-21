TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Во время нового землетрясения в Турции погибли шесть человек

21 февраля 2023, 08:34
Фото: 1MI
Шесть человек погибли во время землетрясения в Турции, которое произошло 20 февраля в провинции Хатай.

В результате толчков травмировались еще 300 человек. Как рассказал министр здравоохранения Фахреттин Коджи, после двух ранее случившихся землетрясений на границе Турции и Сирии, в результате нового 18 человек находятся в тяжелом состоянии, пишут «Новые известия».

Им оказали первую помощь и госпитализировали в Адану и Дертйол воздушным транспортом. Магнитуда нового землетрясения составила 6,4 и 5,8 баллов. Они случились с разницей в 17 минут. Сирийские пока не назвали число погибших и раненых.

Напомним, что жертвами прошлого землетрясения В Турции стали более 41 тысячи человек.

Более 35 тысяч человек погибли в результате землетрясения в Турции
Узнать подробнее
Читайте также:
Цена на клубнику взлетела в Екатеринбурге после трагедии в ТурцииЖительница Запорожской области и двое ее детей погибли при землетрясении в ТурцииПереехавшая из Екатеринбурга в Турцию семья рассказала о последствиях землетрясения
#Елена Озерова#Турция#Землетрясение#Погибшие#Раненые#Ранение#Происшествия
Подпишитесь
Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
Сегодня, 04:29
Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня
Вчера, 15:14
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Вчера, 08:41
Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей
Вчера, 13:38
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Вчера, 07:32
Работники не останутся без поддержки: наставники Уралвагонзавода помогут новичкам
Сегодня, 08:05