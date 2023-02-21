Во время нового землетрясения в Турции погибли шесть человек

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В результате толчков травмировались еще 300 человек. Как рассказал министр здравоохранения Фахреттин Коджи, после двух ранее случившихся землетрясений на границе Турции и Сирии, в результате нового 18 человек находятся в тяжелом состоянии, пишут «Новые известия».
Им оказали первую помощь и госпитализировали в Адану и Дертйол воздушным транспортом. Магнитуда нового землетрясения составила 6,4 и 5,8 баллов. Они случились с разницей в 17 минут. Сирийские пока не назвали число погибших и раненых.
Напомним, что жертвами прошлого землетрясения В Турции стали более 41 тысячи человек.