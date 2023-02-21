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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Все участники СВО будут иметь регулярный отпуск в 14 дней

21 февраля 2023, 09:53
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин предложил давать регулярный отпуск всем военнослужащим, которые находятся на СВО.

Владимир Путин отметил, что служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими и психологическими нагрузками, с ежедневным риском для здоровья и жизни.

Считаю необходимым установить для мобилизованных, остальных участников специальной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, — сказал президент во время ежегодного послания Федеральному собранию.

Он отметил, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семьи и побыть рядом с родными и близкими.

Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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