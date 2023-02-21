Все участники СВО будут иметь регулярный отпуск в 14 дней

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Владимир Путин отметил, что служба в зоне специальной военной операции связана с колоссальными физическими и психологическими нагрузками, с ежедневным риском для здоровья и жизни.
Считаю необходимым установить для мобилизованных, остальных участников специальной операции, в том числе и добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, — сказал президент во время ежегодного послания Федеральному собранию.
Он отметил, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семьи и побыть рядом с родными и близкими.