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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Выстрелившего в друга мужчину будут судить в Екатеринбурге

21 февраля 2023, 15:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который выстрелил в своего приятеля в центре города из пневматического пистолета.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Октябрьского района. Уголовные дела были возбуждены по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), и по ч. 3 ст. 30, п.«и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), пишет «Уральский рабочий».

ЧП случилось в апреле прошлого года. Следствие полагает, что мужчина, будучи пьяным, выстрелил в голову знакомого, а после попытался подстрелить и прохожих.

Пострадавшему вовремя оказали медпомощь, поэтому он выжил. Стрелявшего тогда обезвредили еще до приезда правоохранителей.

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#Екатеринбург#Пистолет#Выстрел#Уголовное дело#Травматический пистолет#Криминал#Новости УрФО#Елена Озерова
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