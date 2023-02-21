Выстрелившего в друга мужчину будут судить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который выстрелил в своего приятеля в центре города из пневматического пистолета.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Октябрьского района. Уголовные дела были возбуждены по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), и по ч. 3 ст. 30, п.«и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), пишет «Уральский рабочий». ЧП случилось в апреле прошлого года. Следствие полагает, что мужчина, будучи пьяным, выстрелил в голову знакомого, а после попытался подстрелить и прохожих. Пострадавшему вовремя оказали медпомощь, поэтому он выжил. Стрелявшего тогда обезвредили еще до приезда правоохранителей. Пьяный мужчина убил дочь сожительницы в Ирбитском районе выстрелом из ружья Узнать подробнее