Выстрелившего в друга мужчину будут судить в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
Обвинительное заключение утвердила прокуратура Октябрьского района. Уголовные дела были возбуждены по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), и по ч. 3 ст. 30, п.«и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), пишет «Уральский рабочий».
ЧП случилось в апреле прошлого года. Следствие полагает, что мужчина, будучи пьяным, выстрелил в голову знакомого, а после попытался подстрелить и прохожих.
Пострадавшему вовремя оказали медпомощь, поэтому он выжил. Стрелявшего тогда обезвредили еще до приезда правоохранителей.