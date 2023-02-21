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Posted 21 февраля 2023, 11:33

Published 21 февраля 2023, 11:33

Modified 21 февраля 2023, 14:51

Updated 21 февраля 2023, 14:51

Женщина спасла провалившегося под лед ребенка в Екатеринбурге

Женщина спасла провалившегося под лед ребенка в Екатеринбурге

21 февраля 2023, 11:33
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге местная жительница Анна спасла провалившегося под лед ребенка. ЧП произошло в районе ДИВСа.

Женщина проходила мимо и сперва увидела трех гуляющих возле проталины ребят, а затем как бабушка с двумя детьми оттуда ушла, а третий остался. Именно он и провалился, пишет Е1.

Далее мальчик, даже не вскрикнув, попытался самостоятельно выбраться оттуда. Анна кинулась ему на помощь.

Сначала спасательница схватила его за куртку, но он стал ее тащить к себе. Тогда женщина продолжила тянуть его к себе и кричать прохожим, чтобы они вызвали скорую.

Вытащив ребенка, они побежали в располагающийся неподалеку бассейн. Там мальчика раздели и отправили в горячий душ. По словам спасательницы, на вид ребенку около 7-8 лет. Из бассейна он позвонил маме, и она прибежала туда с сухой одеждой и обувью.

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#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Дети#Лед#Мальчик#Екатеринбург
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