TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Женщина спасла проварившегося под лед ребенка в Екатеринбурге

21 февраля 2023, 11:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местная жительница Анна спасла провалившегося под лед ребенка. ЧП произошло в районе ДИВСа.

Женщина проходила мимо и сперва увидела трех гуляющих возле проталины ребят, а затем как бабушка с двумя детьми оттуда ушла, а третий остался. Именно он и провалился, пишет Е1.

Далее мальчик, даже не вскрикнув, попытался самостоятельно выбраться оттуда. Анна кинулась ему на помощь.

Сначала спасательница схватила его за куртку, но он стал ее тащить к себе. Тогда женщина продолжила тянуть его к себе и кричать прохожим, чтобы они вызвали скорую.

Вытащив ребенка, они побежали в располагающийся неподалеку бассейн. Там мальчика раздели и отправили в горячий душ. По словам спасательницы, на вид ребенку около 7-8 лет. Из бассейна он позвонил маме, и она прибежала туда с сухой одеждой и обувью.

Подросток провалился под лед на реке Исеть в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Лед#Мальчик#Ребенок#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
Сегодня, 04:29
Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня
Вчера, 15:14
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Вчера, 08:41
Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей
Вчера, 13:38
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Вчера, 07:32
Работники не останутся без поддержки: наставники Уралвагонзавода помогут новичкам
Сегодня, 08:05