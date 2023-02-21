Женщина спасла проварившегося под лед ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Женщина проходила мимо и сперва увидела трех гуляющих возле проталины ребят, а затем как бабушка с двумя детьми оттуда ушла, а третий остался. Именно он и провалился, пишет Е1.
Далее мальчик, даже не вскрикнув, попытался самостоятельно выбраться оттуда. Анна кинулась ему на помощь.
Сначала спасательница схватила его за куртку, но он стал ее тащить к себе. Тогда женщина продолжила тянуть его к себе и кричать прохожим, чтобы они вызвали скорую.
Вытащив ребенка, они побежали в располагающийся неподалеку бассейн. Там мальчика раздели и отправили в горячий душ. По словам спасательницы, на вид ребенку около 7-8 лет. Из бассейна он позвонил маме, и она прибежала туда с сухой одеждой и обувью.