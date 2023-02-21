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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

Жительница Нижнего Тагила сломала ногу после падения около люка

21 февраля 2023, 08:19
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте
Пожилая женщина упала вблизи канализационного люка в Нижнем Тагиле и травмировалась. По факту случившегося сотрудники прокуратуры Дзержинского района осуществляют проверку. Происшествие случилось 20 февраля между домами № 25, 27 и 29 по улице Ильича.

Падение произошло около колодца канализационной сети — на территории, которую обслуживает ООО «Водоканал-НТ». Известно, что тагильчанка поскользнулась. Женщине оказали медпомощь сотрудники скорой, ее доставили в учреждение здравоохранения по причине сломанной ноги, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Прокуроры изучат действия органов власти муниципального образования и коммунальщиков, а также исследуют, имели ли место нарушения законов. В случае выявления нарушений применят меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Прокуратура#Происшествия#Проверка#Травма
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