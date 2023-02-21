Жительница Нижнего Тагила сломала ногу после падения около люка

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Падение произошло около колодца канализационной сети — на территории, которую обслуживает ООО «Водоканал-НТ». Известно, что тагильчанка поскользнулась. Женщине оказали медпомощь сотрудники скорой, ее доставили в учреждение здравоохранения по причине сломанной ноги, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Прокуроры изучат действия органов власти муниципального образования и коммунальщиков, а также исследуют, имели ли место нарушения законов. В случае выявления нарушений применят меры реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.