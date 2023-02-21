Жителям новых субъектов Российской Федерации будут давать маткапитал

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Теперь право на эту меру поддержки будут иметь жители новых субъектов Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
При этом рассчитывать на маткапитал могут семьи, в которых первый ребенок родился в 2007 году — с того момента, как это программа начала действовать по всей России. Такое решение Правительство РФ приняло в свое время для жителей Крыма и Севастополя, напомнил президент.
Владимир Путин отметил, что так называемый детский бюджет стал самым быстро растущим разделом закона о бюджете. С 1 февраля 2023 года материнский капитал был проиндексирован на 11,9%.
Хочу поблагодарить парламентариев и правительство за такое единое консолидированное понимание наших национальных приоритетов, — отметил глава государства.