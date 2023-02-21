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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Жителям новых субъектов Российской Федерации будут давать маткапитал

21 февраля 2023, 11:42
Фото: TagilCity.ru
Материнский капитал теперь будет доступен для жителей новых субъектов Российской Федерации. Об этом заявил Владимир Путин в речи о поддержке детства и семей на выступлении перед Федеральным Собранием 21 февраля.

Теперь право на эту меру поддержки будут иметь жители новых субъектов Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

При этом рассчитывать на маткапитал могут семьи, в которых первый ребенок родился в 2007 году — с того момента, как это программа начала действовать по всей России. Такое решение Правительство РФ приняло в свое время для жителей Крыма и Севастополя, напомнил президент.

Владимир Путин отметил, что так называемый детский бюджет стал самым быстро растущим разделом закона о бюджете. С 1 февраля 2023 года материнский капитал был проиндексирован на 11,9%.

Хочу поблагодарить парламентариев и правительство за такое единое консолидированное понимание наших национальных приоритетов, — отметил глава государства.
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