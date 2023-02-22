TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

8-летний мальчик в Екатеринбурге ушел гулять и не вернулся. Его ищут всю ночь

22 февраля 2023, 04:39
Фото: 1MI

8-летний мальчик в Екатеринбурге не вернулся с прогулки домой

Макар Орлов — 8-летний мальчик из Екатеринбурга, который вышел на прогулку 21 февраля, но не вернулся домой. Его разыскивают полицейские и волонтеры.

Юного свердловчанина ищут по следующим приметам: рост 1 метр 30 сантиметров, худощавая конституция тела, светло-русые волосы. Известно, что ребенок зеленоглазый. Родители отправляли мальчика гулять в следующей одежде: синяя шапка, куртка, болоньевые штаны и ботинки черного цвета.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

Всех, кто имеет какую-либо информацию о судьбе школьника из Екатеринбурга, просят связаться с поисковиками или полицией по номерам:

  • 8-952-735-68-83 (инфорг Эльмира),
  • 8-953-601-80-76 (инфорг Юлия),
  • 8-800-700-54-52 (поисковый отряд «ЛизаАлерт»),
  • 112 (правоохранительные органы).
В Березовском пропал 17-летний подросток
Узнать подробнее
Читайте также:
Родные пропавшего парня-альбиноса из Екатеринбурга выдвинули версии его исчезновенияИнвалид с умственной отсталостью пропал в Рефтинском«Домой он не собирался»: найден пропавший на двое суток подросток в Нижнем Тагиле
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дети#Пропал#Пропал ребенок#Происшествия#Лиза алерт
Подпишитесь
Владимир Путин призвал отечественный бизнес вкладываться в развитие России
Вчера, 13:58
Умер экс-директор «Тагилдорстроя» Владимир Тюменцев
Сегодня, 06:42
Путин: «Чистый воздух с повестки не снимается»
Вчера, 11:24
Смог из выбросов накрыл Нижний Тагил
Сегодня, 06:29
Оркестр, игры и народные гуляния: как Нижний Тагил отпразднует Масленицу
Сегодня, 06:06
Работники не останутся без поддержки: наставники Уралвагонзавода помогут новичкам
Вчера, 08:05