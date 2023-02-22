8-летний мальчик в Екатеринбурге ушел гулять и не вернулся. Его ищут всю ночь

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Юного свердловчанина ищут по следующим приметам: рост 1 метр 30 сантиметров, худощавая конституция тела, светло-русые волосы. Известно, что ребенок зеленоглазый. Родители отправляли мальчика гулять в следующей одежде: синяя шапка, куртка, болоньевые штаны и ботинки черного цвета.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о судьбе школьника из Екатеринбурга, просят связаться с поисковиками или полицией по номерам: