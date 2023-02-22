8-летний мальчик в Екатеринбурге ушел гулять и не вернулся. Его ищут всю ночь

8-летний мальчик в Екатеринбурге не вернулся с прогулки домой

Макар Орлов — 8-летний мальчик из Екатеринбурга, который вышел на прогулку 21 февраля, но не вернулся домой. Его разыскивают полицейские и волонтеры.