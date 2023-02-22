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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Александр Маслов стал замглавы Верхней Салды по соцсфере

22 февраля 2023, 11:07
Назначен новый заместитель главы Верхней Салды по социальной сфере. Им стал Александр Маслов, бывший заместитель министра физкультуры и спорта Свердловской области.

В должность он вступит с 21 февраля, сообщает АН «Между строк». Ранее Маслов написал заявление на увольнение по собственному желанию и ушел из министерства.

Заместителем министра физкультуры и спорта региона он стал в феврале 2018 года. Ранее он был спикером гордумы Нижнего Тагила и депутатом пятого и шестого созывов.

В прошлом у него произошел конфликт с мэром Сергеем Носовым. После этого Маслову было отказано в поддержке «Единой России» на выборах депутатов.

В настоящий момент мэром Верхней Салды является Игорь Сальников. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что глава якобы может подать в отставку после митинга жителей против строительства кремниевого завода.

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