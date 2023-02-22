Александр Маслов стал замглавы Верхней Салды по соцсфере

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В должность он вступит с 21 февраля, сообщает АН «Между строк». Ранее Маслов написал заявление на увольнение по собственному желанию и ушел из министерства.
Заместителем министра физкультуры и спорта региона он стал в феврале 2018 года. Ранее он был спикером гордумы Нижнего Тагила и депутатом пятого и шестого созывов.
В прошлом у него произошел конфликт с мэром Сергеем Носовым. После этого Маслову было отказано в поддержке «Единой России» на выборах депутатов.
В настоящий момент мэром Верхней Салды является Игорь Сальников. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что глава якобы может подать в отставку после митинга жителей против строительства кремниевого завода.