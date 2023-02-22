Бастрыкин поручил доложить о деле об избиении мамой ребенка в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Ранее сообщалось, что мать возвращалась домой с ребенком. В какой-то момент она начала бить девочку прямо на улице. Зрелище заметил кто-то из соседей женщины и снял произошедшее на видео.
В результате глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального комитета Михаилу Богинскому организовать проверку и узнать все детали инцидента.
Напомним, что на снятом видео видно, как мать хватает ребенка под руки и несёт к подъезду. Далее роняет ребенка и ударяет его ногой по животу. После этого малыш лежит на асфальте и не шевелится. Все это видел мужчина, стоящий у подъезда. Пользователи соцсетей предполагают, что это отец ребенка или другой родственник.
Далее мужчина забрал малыша и все вместе они зашли в подъезд. Очевидцы утверждают, что на видео были засняты не все побои, а только их часть.
После этого полиция нашла злоумышленница. Выяснилось, что это молодая мать, которой 24 года. Она рассказала, что дочь расплакалась и стала проситься на руки, а затем устроила истерику. Взамен на это и последовала такая реакция матери.
Ребенка отвезли в больницу, там на ее теле не обнаружили телесных повреждений. Поэтому действия гражданки могут квалифицировать по 6.1.1 КоАП РФ «Побои». По ней матери будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.