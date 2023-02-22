Бастрыкин поручил доложить о деле об избиении мамой ребенка в Краснотурьинске

Напомним, что на снятом видео видно, как мать хватает ребенка под руки и несёт к подъезду. Далее роняет ребенка и ударяет его ногой по животу. После этого малыш лежит на асфальте и не шевелится. Все это видел мужчина, стоящий у подъезда. Пользователи соцсетей предполагают, что это отец ребенка или другой родственник.



Далее мужчина забрал малыша и все вместе они зашли в подъезд. Очевидцы утверждают, что на видео были засняты не все побои, а только их часть.