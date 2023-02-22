Депутаты Нижнего Тагила не планируют увеличивать расходы на нужды тагильчан

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Экономический вопрос заинтересовал народных избранников сразу по завершении отчета главы управления образования в Нижнем Тагиле Татьяны Удинцевой об оснащении школ и условиях в учреждениях школьного и дошкольного образования. Начальница ведомства рассказала, что учебные заведения реконструируются и обновляются, исходя из сведений о том, где раньше заканчиваются предписания надзорных органов.
На основании этого у депутата Риммы Ильиной назрел вопрос, куда лучше израсходовать «депутатский миллион» и повысить значение этой суммы. Со слов представителя думы, у народных избранников есть всего 1 миллион рублей, целевое назначение которого — траты на нужды обратившихся тагильчан.
Ситуацию прокомментировал спикер гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн. Он сообщил, что сумма не будет проиндексирована. Тем не менее, депутатам ЗакСО зарезервировали меньший капитал на удовлетворение нужд избирателей — всего 400 000 рублей в год, сообщает АН «Между строк».
Администрация Нижнего Тагила ежегодно закладывает в казне определенную сумму денег, которую депутаты тратят на наказы избирателей. Размер денежных средств — в пределах миллиона рублей. Капитал направляется на внеочередные ремонтные работы и прочие запросы местных жителей.