TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Депутаты Нижнего Тагила не планируют увеличивать расходы на нужды тагильчан

22 февраля 2023, 10:15
Фото: 1MI
Во время встречи думской комиссии по соцполитике депутаты Нижнего Тагила поинтересовались вопросом о том, можно ли проиндексировать «депутатский миллион». Спикер Вадим Раудштейн отказал в просьбе увеличить расходы на нужды тагильчан.

Экономический вопрос заинтересовал народных избранников сразу по завершении отчета главы управления образования в Нижнем Тагиле Татьяны Удинцевой об оснащении школ и условиях в учреждениях школьного и дошкольного образования. Начальница ведомства рассказала, что учебные заведения реконструируются и обновляются, исходя из сведений о том, где раньше заканчиваются предписания надзорных органов.

На основании этого у депутата Риммы Ильиной назрел вопрос, куда лучше израсходовать «депутатский миллион» и повысить значение этой суммы. Со слов представителя думы, у народных избранников есть всего 1 миллион рублей, целевое назначение которого — траты на нужды обратившихся тагильчан.

Депутат Римма Ильина
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле более 100 объектов отремонтировали благодаря «депутатским миллионам»
Узнать подробнее

Ситуацию прокомментировал спикер гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн. Он сообщил, что сумма не будет проиндексирована. Тем не менее, депутатам ЗакСО зарезервировали меньший капитал на удовлетворение нужд избирателей — всего 400 000 рублей в год, сообщает АН «Между строк».

Администрация Нижнего Тагила ежегодно закладывает в казне определенную сумму денег, которую депутаты тратят на наказы избирателей. Размер денежных средств — в пределах миллиона рублей. Капитал направляется на внеочередные ремонтные работы и прочие запросы местных жителей.

Читайте также:
Депутаты ЗакСО приняли поправку Куйвашева в закон о капремонте в Свердловской областиДепутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня«Коллапс и бардак»: тагильский депутат высказался о пробках на мосту на Циолковского
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дума#Городская дума#Депутаты#Деньги#Татьяна Удинцева#Вадим Раудштейн#Политика
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
Сегодня, 08:07
Закупили бронежилеты и каски: цирк Нижнего Тагила планирует командировку в зону СВО
Сегодня, 08:32
Владимир Путин призвал отечественный бизнес вкладываться в развитие России
Вчера, 13:58
Умер экс-директор «Тагилдорстроя» Владимир Тюменцев
Сегодня, 06:42
Оркестр, игры и народные гуляния: как Нижний Тагил отпразднует Масленицу
Сегодня, 06:06
Смог из выбросов накрыл Нижний Тагил
Сегодня, 06:29