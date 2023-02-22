Депутаты Нижнего Тагила не планируют увеличивать расходы на нужды тагильчан

Экономический вопрос заинтересовал народных избранников сразу по завершении отчета главы управления образования в Нижнем Тагиле Татьяны Удинцевой об оснащении школ и условиях в учреждениях школьного и дошкольного образования. Начальница ведомства рассказала, что учебные заведения реконструируются и обновляются, исходя из сведений о том, где раньше заканчиваются предписания надзорных органов.