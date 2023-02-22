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Депутаты ЗакСО приняли поправку Куйвашева в закон о капремонте в Свердловской области

22 февраля 2023, 04:20
Фото: 1MI
Депутаты ЗакСО согласовали поправку главы Свердловской области Евгения Куйвашева в закон о капремонте на территории региона. Сохраняется 3-летний мораторий на взносы для жильцов новых домов, выяснилось на заседании соответствующего ведомства.

Новая ценовая политика капремонта в многоэтажках подразумевает ежегодный перерасчет величины взносов, а не 1 раз в 3 года. В случае, если дом — участник программы, у владельцев жилплощади в нем появится выбор возможности накоплений: на спецсчет или на счет регоператора.

Решение поможет увеличить сумму общих накоплений владельцев площадей в многоэтажках, снизить необходимость финансовой поддержки, а также необходимо для того, чтобы урегулировать наименьшую пороговую величину взноса, сообщает «РБК».

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Экономика#Капремонт#Взносы#Платежка#Плата
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