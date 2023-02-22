Депутаты ЗакСО приняли поправку Куйвашева в закон о капремонте в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Новая ценовая политика капремонта в многоэтажках подразумевает ежегодный перерасчет величины взносов, а не 1 раз в 3 года. В случае, если дом — участник программы, у владельцев жилплощади в нем появится выбор возможности накоплений: на спецсчет или на счет регоператора.
Решение поможет увеличить сумму общих накоплений владельцев площадей в многоэтажках, снизить необходимость финансовой поддержки, а также необходимо для того, чтобы урегулировать наименьшую пороговую величину взноса, сообщает «РБК».