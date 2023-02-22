Диетолог: Встречайте Масленицу с полезными блинами

Блины с начинками можно есть как на завтрак, так и на обед или ужин, но лишь как основное блюдо. Диетолог не рекомендовала съедать несколько блинов со сладкими и несладкими начинками подряд. По ее словам, это высококалорийное блюдо плохо переваривается, а потому людям, которые следят за здоровьем, можно позволить себе лишь пару больших блинов или три маленьких.