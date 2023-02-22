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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Диетолог: Встречайте Масленицу с полезными блинами

Сегодня, 15:53
Самыми полезными являются блины с начинкой из овощей, богатые клетчаткой.

Об этом в разговоре с News.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В качестве лучшей начинки для блинов она назвала овощи, например, капусту, зелень, а еще грибы. Любителям сладкого врач дала совет использовать для начинки мороженые ягоды или ягодный соус из натурального йогурта.

Блины с начинками можно есть как на завтрак, так и на обед или ужин, но лишь как основное блюдо. Диетолог не рекомендовала съедать несколько блинов со сладкими и несладкими начинками подряд. По ее словам, это высококалорийное блюдо плохо переваривается, а потому людям, которые следят за здоровьем, можно позволить себе лишь пару больших блинов или три маленьких.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы посоветовала готовить начинки для масленичных блинов из ягод, фруктов, нежирной сметаны и йогурта без добавок.

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