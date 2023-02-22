Два пассажира вылетели на дорогу в ДТП на Полевском тракте

Пострадал и пассажир Mitsubishi, находившийся на переднем сиденье. Его зажало в машине, поэтому помогали мужчине выбраться спасатели. У него перелом ноги.



В автобусе пострадала одна пассажирка. Она сидела на переднем сиденье и вылетела через лобовое стекло в сугроб. У нее диагностированы травма головы и перелом бедра. Более никому госпитализация не потребовалась.