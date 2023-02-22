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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Два пассажира вылетели на дорогу в ДТП на Полевском тракте

22 февраля 2023, 10:29
Фото: 1MI

На Полевском тракте иномарка влетела в автобус с пассажирами

На Полевском тракте произошло ДТП. Машина Mitsubishi влетела в автобус с 15-ю пассажирами. Четыре человека пострадали.

Известно, что иномарка двигалась со стороны Горного Щита на большой скорости. Водитель не справился с управлением и врезался в автобус. Водитель автобуса пытался избежать ДТП и покрутил руль в право, оказавшись к кювете. Легковушка все же в него влетела, пишет Е1.

Один пассажир легковушки вылетел с заднего сиденья на дорогу. Его отвезли в больницу, он в коме. За рулем иномарки находился 29-летний водитель. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Пострадал и пассажир Mitsubishi, находившийся на переднем сиденье. Его зажало в машине, поэтому помогали мужчине выбраться спасатели. У него перелом ноги.

В автобусе пострадала одна пассажирка. Она сидела на переднем сиденье и вылетела через лобовое стекло в сугроб. У нее диагностированы травма головы и перелом бедра. Более никому госпитализация не потребовалась.

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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Трасса#Автобус#Пассажиры#Происшествия#Новости УрФО
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