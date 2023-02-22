Два пассажира вылетели на дорогу в ДТП на Полевском тракте

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Известно, что иномарка двигалась со стороны Горного Щита на большой скорости. Водитель не справился с управлением и врезался в автобус. Водитель автобуса пытался избежать ДТП и покрутил руль в право, оказавшись к кювете. Легковушка все же в него влетела, пишет Е1.
Один пассажир легковушки вылетел с заднего сиденья на дорогу. Его отвезли в больницу, он в коме. За рулем иномарки находился 29-летний водитель. Он госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
Пострадал и пассажир Mitsubishi, находившийся на переднем сиденье. Его зажало в машине, поэтому помогали мужчине выбраться спасатели. У него перелом ноги.
В автобусе пострадала одна пассажирка. Она сидела на переднем сиденье и вылетела через лобовое стекло в сугроб. У нее диагностированы травма головы и перелом бедра. Более никому госпитализация не потребовалась.