Двух погибших на СВО жителей Невьянска наградили орденами Мужества

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Церемония вручения прошла в ДК «Машиностроителей.
Оба мужчины представлены к награде посмертно. По словам Берчука, ордена им присвоены за героизм, проявленный при исполнении долга по защите Родины.
Напомним, 15 февраля 2023 года родственники погибшего в ходе СВО Дмитрия Отливана из Нижнего Тагила тоже получили орден Мужества. Вручен он был в военкомате. Отец погибшего не смог присутствовать на церемонии, так как в тот день у него случился инфаркт.