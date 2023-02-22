Двух погибших на СВО жителей Невьянска наградили орденами Мужества

Напомним, 15 февраля 2023 года родственники погибшего в ходе СВО Дмитрия Отливана из Нижнего Тагила тоже получили орден Мужества. Вручен он был в военкомате. Отец погибшего не смог присутствовать на церемонии, так как в тот день у него случился инфаркт.