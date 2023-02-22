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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Двух погибших на СВО жителей Невьянска наградили орденами Мужества

22 февраля 2023, 06:28
Фото: глава Невьянска Александр Берчук
Вдовы двоих погибших на спецоперации получили ордена Мужества в Невьянском ГО (Свердловская область). Об этом сообщил глава округа Александр Берчук.

Церемония вручения прошла в ДК «Машиностроителей.

Фото: глава Невьянска Александр Берчук

Оба мужчины представлены к награде посмертно. По словам Берчука, ордена им присвоены за героизм, проявленный при исполнении долга по защите Родины.

Напомним, 15 февраля 2023 года родственники погибшего в ходе СВО Дмитрия Отливана из Нижнего Тагила тоже получили орден Мужества. Вручен он был в военкомате. Отец погибшего не смог присутствовать на церемонии, так как в тот день у него случился инфаркт.

Орден Мужества вручили родным погибшего на СВО тагильчанина
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