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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Единый тариф в электричках Екатеринбурга начнет действовать с 24 февраля

22 февраля 2023, 03:54
Фото: 1MI
Стоимость проезда на городском электротранспорте в Екатеринбурге будет насчитывать 35 рублей. Единый тариф активируется с 24 февраля. Он актуален для пассажиров, которые не планируют пересадки по пути следования.

Цена проезда на едином тарифе актуальна для территории между станциями Березит, Шувакиш, «Кольцово» и некоторыми другими. Так, стоимость проезда будет неизменна, несмотря на километраж пути, который необходимо преодолеть человеку в пределах областной столицы, сообщает пресс-служба областной железной дороги.

Несмотря на новую цену проезда, все ранее введенные преимущества для различных категорий граждан на пригородных маршрутах сохранят свое действие. На данный момент электротранспорт развозит всех желающих на 40 километров в границах Екатеринбурга.

С 20 февраля в Екатеринбурге повысятся цены на проезд
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Транспорт#Электричка#Тариф#Проезд#Плата за проезд#Новый тариф
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