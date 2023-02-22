Единый тариф в электричках Екатеринбурга начнет действовать с 24 февраля

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Цена проезда на едином тарифе актуальна для территории между станциями Березит, Шувакиш, «Кольцово» и некоторыми другими. Так, стоимость проезда будет неизменна, несмотря на километраж пути, который необходимо преодолеть человеку в пределах областной столицы, сообщает пресс-служба областной железной дороги.
Несмотря на новую цену проезда, все ранее введенные преимущества для различных категорий граждан на пригородных маршрутах сохранят свое действие. На данный момент электротранспорт развозит всех желающих на 40 километров в границах Екатеринбурга.