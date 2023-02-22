Энергетики в Свердловской области перешли на усиленный режим работы перед праздниками

Сотрудники АО «Облкоммунэнерго» в управлении и в местных подразделениях перешли на усиленный режим работы в связи с грядущими февральскими праздниками. Ответственные работники будут круглые сутки дежурить с 22 по 27 февраля.

Данная мера способствует скоростной ликвидации возможных технических нарушений в сетях компании и минимизации негативных последствий. Плановые работы остановлены на время выходных, они продолжатся после праздников. Со слов заместителя главного ведомственного инженера АО «Облкоммунэнерго» Евгения Падерина, подготовка началась заранее. Для того, чтобы снизить риски, энергетики провели осмотр оборудования, передвижных электролабораторий и произвели пробные пуски генераторов. Также определили ответственных лиц, которые проследят за бесперебойной работой сетей. Компания отдельно укомплектовала рембригады, которые смогут в случае непредвиденных обстоятельств выехать на место аварии и устранить поломку. Также было заготовлено необходимое оборудование, усилены меры противопожарной безопасности, проведены подготовительные беседы со специалистами. Пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» напоминает, что в Свердловской области продолжает работу бесплатный телефон центра обслуживания клиентов. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 8-800-2500-343.