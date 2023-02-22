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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Коммунальщики завысили платежи за ЖКХ в Свердловской области

22 февраля 2023, 06:03
Фото: 1MI

Превышение платы за ЖКХ выявлено в Свердловской области

Переплату по коммунальным услугам в январе выявила Региональная энергетическая комиссия в Свердловской области. При этом губернатор Евгений Куйвашев издал указ, что траты за услуги не должны расти в 2023 году.

РЭК провела проверку данных и выявила, что в некоторых городах региона есть признаки превышения предельных индексов, установленных губернатором. С целью профилактики данные были направлены в орган, осуществляющий жилищный контроль. Говорится в результатах мониторинга на сайте РЭК.

Так, согласно указу губернатора, в декабре 2022 года плата за коммунальные услуги не должна была вырасти больше чем на 9,5%. Это касается большинства городов региона. При этом в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле установлен предельный индекс в 11,1%.

С 1 декабря были введены новые тарифы на коммунальные услуги. Тогда на дневное потребление электричества выросла цена на 35%. ФАС указало на то, что в расчетах имеются ошибки. Тогда РЭК уменьшила ставку, но отменила скидку на электричество в выходные и праздничные дни. В результате владельцам частных домов счета пришли в январе в разы больше обычного.

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#Ирина Кирилова#ЖКХ#Платежи#Коммунальные услуги#РЭК#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Екатеринбург
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