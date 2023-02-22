Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:05
РЭК провела проверку данных и выявила, что в некоторых городах региона есть признаки превышения предельных индексов, установленных губернатором. С целью профилактики данные были направлены в орган, осуществляющий жилищный контроль. Говорится в результатах мониторинга на сайте РЭК.
Так, согласно указу губернатора, в декабре 2022 года плата за коммунальные услуги не должна была вырасти больше чем на 9,5%. Это касается большинства городов региона. При этом в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле установлен предельный индекс в 11,1%.
С 1 декабря были введены новые тарифы на коммунальные услуги. Тогда на дневное потребление электричества выросла цена на 35%. ФАС указало на то, что в расчетах имеются ошибки. Тогда РЭК уменьшила ставку, но отменила скидку на электричество в выходные и праздничные дни. В результате владельцам частных домов счета пришли в январе в разы больше обычного.