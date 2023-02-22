С 1 декабря были введены новые тарифы на коммунальные услуги. Тогда на дневное потребление электричества выросла цена на 35%. ФАС указало на то, что в расчетах имеются ошибки. Тогда РЭК уменьшила ставку, но отменила скидку на электричество в выходные и праздничные дни. В результате владельцам частных домов счета пришли в январе в разы больше обычного.