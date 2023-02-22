Лже-участники СВО отправляют жителям Нижнего Тагила сообщения с просьбой о помощи

Тагильчанка получила сообщение в социальной сети от лже-участника боевых действий на территории СВО ВС РФ. Мужчина просил помочь ему деньгами. Он оставил женщине из Нижнего Тагила реквизиты для перевода со словами, что бойцы на южных рубежах голодают.

Сюжет Операция на Украине