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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Лже-участники СВО отправляют жителям Нижнего Тагила сообщения с просьбой о помощи

22 февраля 2023, 05:32
Фото: 1MI
Тагильчанка получила сообщение в социальной сети от лже-участника боевых действий на территории СВО ВС РФ. Мужчина просил помочь ему деньгами. Он оставил женщине из Нижнего Тагила реквизиты для перевода со словами, что бойцы на южных рубежах голодают.

Мошенник рассказал, что военные, сражающиеся на южных рубежах, будут благодарны за любую помощь. Мужчина представился Владимиром и попросил отправить столько денег, сколько может жительница Нижнего Тагила.

Женщина усомнилась в намерениях лже-военного и на всякий случай проверила банковские реквизиты. Оказалось, что карты зарегистрированы на другого человека — некого Егора. Отправлять деньги она не стала, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на тагильчанку.

На данный момент личная страница ложного военного «ВКонтакте» временно недоступна владельцу из-за массовых жалоб. Тем не менее, предполагает СМИ, этот человек мог создать ряд других профилей для противоправных действий.

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