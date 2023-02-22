Лже-участники СВО отправляют жителям Нижнего Тагила сообщения с просьбой о помощи

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Мошенник рассказал, что военные, сражающиеся на южных рубежах, будут благодарны за любую помощь. Мужчина представился Владимиром и попросил отправить столько денег, сколько может жительница Нижнего Тагила.
Женщина усомнилась в намерениях лже-военного и на всякий случай проверила банковские реквизиты. Оказалось, что карты зарегистрированы на другого человека — некого Егора. Отправлять деньги она не стала, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на тагильчанку.
На данный момент личная страница ложного военного «ВКонтакте» временно недоступна владельцу из-за массовых жалоб. Тем не менее, предполагает СМИ, этот человек мог создать ряд других профилей для противоправных действий.