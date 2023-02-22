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Мерзлякова: «Бойцов ЧВК «Вагнер» по праву хоронят с почестями»

22 февраля 2023, 09:15
Фото: страница во "ВКонтакте" Татьяны Мерзляковой
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает, что бойцов ЧВК «Вагнер» по праву хоронят с почестями. Однако она высказалась, что ей известны случаи, когда военкоматы отказывали в почестях родственникам погибших.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что убеждена – бойцов ЧВК «Вагнер» на законных основаниях хоронят со всеми воинскими почестями – как и остальных погибших военных, пишет Е1.

Она отметила, что с точки зрения закона, ЧВК относятся к обычной категории ветеранов. Они, как и остальные солдаты «груза 200», относятся к тем, кто погиб, защищая Россию.

Татьяна Мерзлякова отметила, что сотрудничает с представителями ЧВК на Урале, а также с военкоматами. Она в курсе историй, когда родным погибших на СВО бывших заключенных военкоматы отказывали в помощи.

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#ЧВК "Вагнер"#Военкомат#Аохороны#Груз-200#Спецоперация#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Елена Озерова
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