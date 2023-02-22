Мерзлякова: «Бойцов ЧВК «Вагнер» по праву хоронят с почестями»

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, что убеждена – бойцов ЧВК «Вагнер» на законных основаниях хоронят со всеми воинскими почестями – как и остальных погибших военных, пишет Е1.
Она отметила, что с точки зрения закона, ЧВК относятся к обычной категории ветеранов. Они, как и остальные солдаты «груза 200», относятся к тем, кто погиб, защищая Россию.
Татьяна Мерзлякова отметила, что сотрудничает с представителями ЧВК на Урале, а также с военкоматами. Она в курсе историй, когда родным погибших на СВО бывших заключенных военкоматы отказывали в помощи.