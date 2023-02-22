На 20% возросло число ДТП по вине водителей автобусов в Нижнем Тагиле в 2022 году

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Так, с января по декабрь 2022 года сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила зарегистрировали 12 аварий, которые произошли по вине водителей общественного транспорта. Годом ранее в городе произошло 10 таких ДТП, отмечают в ведомстве.
За 12 месяцев прошедшего года в авариях с автобусами было травмировано 16 человек, а в 2021 году — 13, что на 23% меньше. Отмечается, что гибели участников дорожного движения допущено не было.
Напомним, в конце сентября 2022 года на проспекте Мира столкнулись два городских пассажирских автобуса. Причиной стало желание одного из водителей обогнать конкурента. В результате аварии пострадали две пенсионерки.
А 30 ноября на Вагонке в Нижнем Тагиле произошло ДТП с ВАЗом и пассажирским автобусом. Для того, чтобы вытащить женщину-водителя из искореженной легковушки, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.