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Published Сегодня, 10:26

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На 20% возросло число ДТП по вине водителей автобусов в Нижнем Тагиле в 2022 году

22 февраля 2023, 10:26
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле произошел рост числа ДТП по вине водителей автобусов в течение 2022 года. Также увеличилось количество людей, травмированных в таких авариях.

Так, с января по декабрь 2022 года сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила зарегистрировали 12 аварий, которые произошли по вине водителей общественного транспорта. Годом ранее в городе произошло 10 таких ДТП, отмечают в ведомстве.

За 12 месяцев прошедшего года в авариях с автобусами было травмировано 16 человек, а в 2021 году — 13, что на 23% меньше. Отмечается, что гибели участников дорожного движения допущено не было.

Напомним, в конце сентября 2022 года на проспекте Мира столкнулись два городских пассажирских автобуса. Причиной стало желание одного из водителей обогнать конкурента. В результате аварии пострадали две пенсионерки.

В Нижнем Тагиле две пенсионерки пострадали в ДТП с пассажирскими автобусами
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А 30 ноября на Вагонке в Нижнем Тагиле произошло ДТП с ВАЗом и пассажирским автобусом. Для того, чтобы вытащить женщину-водителя из искореженной легковушки, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

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