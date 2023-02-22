На форуме "Дальний Восток - зима открытий" обсудили развитие туриндустрии в ДФО

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В рамках проведения форуме участники обсудили вопросы развития туристической сферы в Дальневосточном федеральном округе и Арктике.
Как сообщает издание Vostokmedia, мероприятие проходит в рамках фестиваля “Берингия-2023” и в статусе официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!». Для участия в мероприятии регистрацию прошли более 700 участников. Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.
В ходе мероприятия провели обсуждения, на которых отметили увеличение туристического потока в регионы ДФО в прошлом году на двадцать пять процентов, а также спроса на услуги отелей, в которых останавливалось два миллиона семьсот тысяч человек.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что с увеличением потока туристов вырос запрос инвесторов на меры государственной поддержки для формирования новых объектов инфраструктуры. По его словам, на территориях опережающего развития, в рамках свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации в туристической отрасли осуществляется реализация 273 проектов с общим объемом инвестиций 138 миллиардов рублей, а также создается 12 тысяч новых рабочих мест.
По словам вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой, на местах требуется формирование внутренней политики, которая включает в себя вопросы благоустройства городских улиц и их чистоты, качества питания в заведениях общепита, транспортного обслуживания, уровня сервиса в гостиницах, формирования туристических маршрутов.
Яровая отметила, что проводит масштабную работу с правительством, чтобы санаторно-курортное лечение стало одним из направлений. Данный особый формат семейного отдыха должен присутствовать в повестке развития туристической отрасли. По ее мнению, задача форума заключается в том, чтобы определить форматы развития туристической отрасли и создания продукта, который будет интересен людям разных возрастов и интересов.
На форуме также выступил глава Фонда Росконгресс Александр Стуглев, который отметил, что уникальная природа Дальневосточного федерального округа является основным фактором, привлекающим туристов. По его словам, фонд принимает участие в инвестиционном проекте создания Соколиного центра «Камчатка», основная задача которого заключается в воспроизводстве популяции редких и находящихся на грани исчезновения хищных птиц.