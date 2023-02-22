TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

На форуме "Дальний Восток - зима открытий" обсудили развитие туриндустрии в ДФО

22 февраля 2023, 12:52
Фото: фрагмент видео YouTube
На Камчатке двадцать первого и двадцать второго февраля проходит форум “Дальний Восток - зима открытий”. Организация мероприятия проводилась при поддержке Фонда Росконгресс.

В рамках проведения форуме участники обсудили вопросы развития туристической сферы в Дальневосточном федеральном округе и Арктике.

Как сообщает издание Vostokmedia, мероприятие проходит в рамках фестиваля “Берингия-2023” и в статусе официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!». Для участия в мероприятии регистрацию прошли более 700 участников. Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.

В ходе мероприятия провели обсуждения, на которых отметили увеличение туристического потока в регионы ДФО в прошлом году на двадцать пять процентов, а также спроса на услуги отелей, в которых останавливалось два миллиона семьсот тысяч человек.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что с увеличением потока туристов вырос запрос инвесторов на меры государственной поддержки для формирования новых объектов инфраструктуры. По его словам, на территориях опережающего развития, в рамках свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации в туристической отрасли осуществляется реализация 273 проектов с общим объемом инвестиций 138 миллиардов рублей, а также создается 12 тысяч новых рабочих мест.

По словам вице-спикера ГД РФ Ирины Яровой, на местах требуется формирование внутренней политики, которая включает в себя вопросы благоустройства городских улиц и их чистоты, качества питания в заведениях общепита, транспортного обслуживания, уровня сервиса в гостиницах, формирования туристических маршрутов.

Яровая отметила, что проводит масштабную работу с правительством, чтобы санаторно-курортное лечение стало одним из направлений. Данный особый формат семейного отдыха должен присутствовать в повестке развития туристической отрасли. По ее мнению, задача форума заключается в том, чтобы определить форматы развития туристической отрасли и создания продукта, который будет интересен людям разных возрастов и интересов.

На форуме также выступил глава Фонда Росконгресс Александр Стуглев, который отметил, что уникальная природа Дальневосточного федерального округа является основным фактором, привлекающим туристов. По его словам, фонд принимает участие в инвестиционном проекте создания Соколиного центра «Камчатка», основная задача которого заключается в воспроизводстве популяции редких и находящихся на грани исчезновения хищных птиц.

Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК стал лидером по количеству смертей на производстве в Тагиле за 2022 год
Сегодня, 08:07
Александр Маслов стал замглавы Верхней Салды по соцсфере
Сегодня, 11:07
Владимир Путин призвал отечественный бизнес вкладываться в развитие России
Вчера, 13:58
Умер экс-директор «Тагилдорстроя» Владимир Тюменцев
Сегодня, 06:42
Оркестр, игры и народные гуляния: как Нижний Тагил отпразднует Масленицу
Сегодня, 06:06
Смог из выбросов накрыл Нижний Тагил
Сегодня, 06:29