Новые автомобили Lada будут возить пациентов в поликлиники Свердловской области

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Отправленные автомобили — это первая партия транспортных средств в 2023 году. Их распределили по 10 муниципалитетам, а ключи вручил свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Со слов члена правительства, необходимо обновлять автотранспорт не только для скорой помощи, но и для поликлинического звена, так как он позволяет оказывать медпомощь в ускоренном темпе. В текущем году Свердловская область планирует закупить 129 автомобилей.
Транспорт отправился в Ирбит, Алапаевский ГО, ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом, в Каменск-Уральский, Камышлов, Краснотурьинск и некоторые другие муниципальные образования.