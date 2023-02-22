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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Новые автомобили Lada будут возить пациентов в поликлиники Свердловской области

22 февраля 2023, 05:14
Фото: официальный сайт правительства Свердловской области

Больницы Свердловской области получили 32 новых автомобиля

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отправил в региональные учреждения здравоохранения 32 машины марки Lada Granta в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Отправленные автомобили — это первая партия транспортных средств в 2023 году. Их распределили по 10 муниципалитетам, а ключи вручил свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Со слов члена правительства, необходимо обновлять автотранспорт не только для скорой помощи, но и для поликлинического звена, так как он позволяет оказывать медпомощь в ускоренном темпе. В текущем году Свердловская область планирует закупить 129 автомобилей.

Транспорт отправился в Ирбит, Алапаевский ГО, ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом, в Каменск-Уральский, Камышлов, Краснотурьинск и некоторые другие муниципальные образования.

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#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Нацпроект#Общество#Здравоохранение#Больница#Машина#Анна Варнакина#Касается каждого
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