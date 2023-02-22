Облаву силовиков на мигрантов в мечети раскритиковала свердловский омбудсмен

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ей не понравилось, что во время молитвы вот так ловят людей. По ее мнению, у полицейских достаточно профессионализма, чтобы делать это в другое время, заявила омбудсмен во время доклада перед депутатами Законодательного собрания.
Напомним, сотрудники полиции совместно с отрядом спецназа «Гром» оцепили мечеть во время пятничной молитвы. Силовики стали проверять у всех, кто присутствовал, документы. Мигрантов, у которых были проблемы с документацией, посадили в полицейские автобусы.
После завершения всех мероприятий стало известно, что пятерых мигрантов выдворят за пределы Российской Федерации.