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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Облаву силовиков на мигрантов в мечети раскритиковала свердловский омбудсмен

22 февраля 2023, 08:29
Фото: Татьяна Мерзлякова
Нагрянувших в мечеть Абу-Ханифа в Екатеринбурге силовиков раскритиковала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Правоохранители ворвались туда во время пятничной молитвы.

Ей не понравилось, что во время молитвы вот так ловят людей. По ее мнению, у полицейских достаточно профессионализма, чтобы делать это в другое время, заявила омбудсмен во время доклада перед депутатами Законодательного собрания.

Напомним, сотрудники полиции совместно с отрядом спецназа «Гром» оцепили мечеть во время пятничной молитвы. Силовики стали проверять у всех, кто присутствовал, документы. Мигрантов, у которых были проблемы с документацией, посадили в полицейские автобусы.

После завершения всех мероприятий стало известно, что пятерых мигрантов выдворят за пределы Российской Федерации.

Пять мигрантов выдворят из России после облавы в мечети Екатеринбурга
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#Ирина Кирилова#Мигранты#Облава#Силовики#Мечеть#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Татьяна Мерзлякова
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