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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Оркестр, игры и народные гуляния: как Нижний Тагил отпразднует Масленицу

22 февраля 2023, 06:06
Фото: 1MI

График масленичных гуляний появился в Нижнем Тагиле

Праздничная неделя завершится для жителей Нижнего Тагила масленичными гуляниями, которые пройдут сразу по нескольким адресам. График мероприятий опубликовала администрация муниципалитета.

Гряду мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, начинает одноименная концертная программа. Выступление оркестра «Тагильские гармоники» с дирижером Сергеем Цветковым состоится 24 февраля в большом зале филармонии на проспекте Ленина, 31 в Нижнем Тагиле. Программа начнется в 18:30 по уральскому времени.

Масленичные гуляния начнутся в деревне Усть-Утка у памятника народного единства 25 февраля в 12:00. В Нижнем Тагиле народные забавы стартую в парке Рудника III интернационала 26 февраля в 16:00.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Также тагильчан ждет фольклорно-игровая программа «Масленица» в парке имени А. П. Бондина, народные гуляния на площади перед ДК, а также культурно-массовое празднество на бульваре Ф. Э. Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Масленица#Гуляния#Мероприятия#Праздник#Город
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