Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Гряду мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, начинает одноименная концертная программа. Выступление оркестра «Тагильские гармоники» с дирижером Сергеем Цветковым состоится 24 февраля в большом зале филармонии на проспекте Ленина, 31 в Нижнем Тагиле. Программа начнется в 18:30 по уральскому времени.
Масленичные гуляния начнутся в деревне Усть-Утка у памятника народного единства 25 февраля в 12:00. В Нижнем Тагиле народные забавы стартую в парке Рудника III интернационала 26 февраля в 16:00.
Также тагильчан ждет фольклорно-игровая программа «Масленица» в парке имени А. П. Бондина, народные гуляния на площади перед ДК, а также культурно-массовое празднество на бульваре Ф. Э. Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.