Гряду мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы, начинает одноименная концертная программа. Выступление оркестра «Тагильские гармоники» с дирижером Сергеем Цветковым состоится 24 февраля в большом зале филармонии на проспекте Ленина, 31 в Нижнем Тагиле. Программа начнется в 18:30 по уральскому времени.