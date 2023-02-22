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Подполковник Денис Гашков назначен главным пожарным в Нижнем Тагиле

22 февраля 2023, 07:30
Фото: 1MI
Начальником 9-го отряда пожарной службы в Нижнем Тагиле стал подполковник Денис Гашков. Вступление в должность состоялось 21 февраля.

Прежде офицер получил релевантный опыт работы в Североуральске. Нового руководителя пожарным представил генерал-лейтенант МЧС Виктор Теряев. Он посетил Нижний Тагил на 1 день и пожелал коллегам успехов. Теряев поставил перед сотрудниками задачу на поддержание высоких результатов, достигнутых при прошлом должностном лице.

Денис Гашков
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Известно, что Гашков появился на свет в Ирбитском ГО — он потомственный пожарный. Соответствующее увлечение появилось у Дениса в возрасте 12 лет. Уже в 17 лет он был награжден за внушительные результаты на будущем трудовом поприще премией свердловского губернатора. После получения среднего общего образования отучился в Уральском институте ГПС и получил соответствующую рабочую специализацию, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Пожар#Общество#Пожарные#Назначение#МЧС#Начальник
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