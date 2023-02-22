Подполковник Денис Гашков назначен главным пожарным в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
Прежде офицер получил релевантный опыт работы в Североуральске. Нового руководителя пожарным представил генерал-лейтенант МЧС Виктор Теряев. Он посетил Нижний Тагил на 1 день и пожелал коллегам успехов. Теряев поставил перед сотрудниками задачу на поддержание высоких результатов, достигнутых при прошлом должностном лице.
Известно, что Гашков появился на свет в Ирбитском ГО — он потомственный пожарный. Соответствующее увлечение появилось у Дениса в возрасте 12 лет. Уже в 17 лет он был награжден за внушительные результаты на будущем трудовом поприще премией свердловского губернатора. После получения среднего общего образования отучился в Уральском институте ГПС и получил соответствующую рабочую специализацию, сообщает пресс-служба регионального МЧС.