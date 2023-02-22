Подполковник Денис Гашков назначен главным пожарным в Нижнем Тагиле

Известно, что Гашков появился на свет в Ирбитском ГО — он потомственный пожарный. Соответствующее увлечение появилось у Дениса в возрасте 12 лет. Уже в 17 лет он был награжден за внушительные результаты на будущем трудовом поприще премией свердловского губернатора. После получения среднего общего образования отучился в Уральском институте ГПС и получил соответствующую рабочую специализацию, сообщает пресс-служба регионального МЧС.