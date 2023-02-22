Полицейские будут следить за порядком в Свердловской области с высоты птичьего полета

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Об образовании нового спецподразделения уведомил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он рассказал, что основными целями отдела станет контроль за соблюдением правопорядка, борьба с экстремистами и террористами, а также поиск пропавших свердловчан, ловля лихачей на дорогах, сотрудничество с силовиками Росгвардии, Минобороны и ФСБ.
Сейчас в подразделение набирают новые кадры — ищут специалистов в сфере авиации. Главой формирования станет подполковник МВД Андрей Васильев.