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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Полицейские будут следить за порядком в Свердловской области с высоты птичьего полета

22 февраля 2023, 08:32
Фото: 1MI

Авиаподразделение создано в ГУ МВД Свердловской области

Инновационное авиаподразделение сформировано в главке МВД Свердловской области в результате распоряжения генерал-лейтенанта Александра Мешкова. Служебное наименование подразделения связано с применением беспилотников Центра защиты технологий.

Об образовании нового спецподразделения уведомил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Он рассказал, что основными целями отдела станет контроль за соблюдением правопорядка, борьба с экстремистами и террористами, а также поиск пропавших свердловчан, ловля лихачей на дорогах, сотрудничество с силовиками Росгвардии, Минобороны и ФСБ.

Сейчас в подразделение набирают новые кадры — ищут специалистов в сфере авиации. Главой формирования станет подполковник МВД Андрей Васильев.

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#Анна Варнакина#Полиция#Беспилотник#Квадрокоптер#Авиация#Общество#Свердловская область#Валерий Горелых
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