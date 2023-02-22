Выступление Байдена проходило через несколько часов после того, как Владимир Путин сообщил о о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По словам советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, не планировалось, что речь Байдена станет прямым ответом российскому главе. Темы СНВ он не касался.