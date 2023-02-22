Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В эту страну Байден приехал по случаю годовщины спецоперации на Украине. В этот день 21 февраля 2023 года президент США не стал вести полемику по поводу послания российского главы, но пообещал, что санкции будут усилены.
Речь американского президента длилась 20 минут. Он рассказал, чего достигла Украина за год военных действий при поддержке США и западных стран. По его словам, Путин ошибся, так как украинцы оказались смелыми, а Запад — единым. При этом Байден отметил, что продолжение военных действий — это решение российского президента.
Он пообещал, что санкции против России будут сохранены, а также введены новые. Поставки вооружения на Украину продолжатся, но страны Запада не планируют нападать на Россию. Байден повторил, что НАТО является самым сильным в мире оборонным альянсом.
Пусть никто не сомневается, пятая статья Устава НАТО остается незыблемой. И пусть каждый член НАТО осознает это — нападение на одного означает нападение на всех, и это священное обязательство на территории НАТО, — подчеркнул американский лидер.
Он сравнил конфликт на Украине с противостоянием демократии и автократии. Президент отметил, что демократы стали сильнее, чем автократы.
Выступление Байдена проходило через несколько часов после того, как Владимир Путин сообщил о о приостановке участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). По словам советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, не планировалось, что речь Байдена станет прямым ответом российскому главе. Темы СНВ он не касался.