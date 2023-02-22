ПСБ запускает "Праздничный кешбэк" до 10%

1Организатор акции «Праздничный кешбэк» - ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251 от 17.12.2014 г. Настоящая публичная оферта – предложение принять участие в Акции «Праздничный кешбэк» – адресована клиентам Банка – физическим лицам, держателям карты «Твой кешбэк», имеющим бонусный счет на момент совершения операции. Период проведения акции: с 20 по 28 февраля 2023 года и с 1 по 9 марта 2023 года. Территория проведения акции: Российская Федерация. Для участия в Акции необходимо выполнение любого из следующих условий: 1) с 20 по 28 февраля 2023 года совершить операцию по оплате товаров, работ, услуг в категориях: «Одежда и обувь» (MCC-коды: 5137, 5611, 5651, 5661), «Бытовое оборудование» (MCC-код 5722), «Сувениры, подарки, открытки» (MCC-код 5947); 2) с 1 по 9 марта 2023 года совершить операцию по оплате товаров, работ, услуг в категориях «Драгоценности и часы» (MCC-коды: 5094, 5944), «Кино» (MCC-код 7832), «Цветы» (MCCкод 5992). В период проведения акции Банк начисляет не более 1000 Баллов на каждую покупку, округление суммы происходит до 1 (Одного) рубля в меньшую сторону. Количество баллов к начислению за совершение в период проведения акции покупок: 1) 5 % от суммы каждой покупки при общей сумме покупок в период проведения акции до 5 000 рублей; 2) 7 % от суммы каждой покупки при общей сумме покупок в период проведения акции от 5000 рублей до 10000 рублей; 3) 10 % о от суммы каждой покупки при общей сумме покупок в период проведения акции от 10000 рублей и выше. Начисленная сумма баллов зачисляется банком на бонусный счет участника акции в следующие сроки: за период 1 - до 31 марта 2023 года, за период 2 - до 30 апреля 2023 года. Максимальная сумма зачисляемых (выплачиваемых) на бонусный счет баллов составляет не более 1000 баллов на одного участника в каждом из периодов проведения Акции (всего не более 2000 Баллов на Участника за весь Период проведения Акции). Организатор имеет право изменить или приостановить Акцию, уведомив об этом клиентов путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети «Интернет» www.psbank.ru. Полные условия акции, сроках и условиях ее проведения размещены на сайте банка. Участие в акции является подтверждением ознакомления и согласия участника акции со всеми положениями Условий.