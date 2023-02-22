Путин: с января 2024 года МРОТ в России вырастет на 18,5%

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Президент отметил, что минимальный размер оплаты труда является важным индикаторов и точкой отсчета в росте реальных заработных плат граждан России. В 2022 году МРОТ повышался дважды, в сумме почти на 20%.
В прошлом году он был повышен дважды, почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. Предлагаю с 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению, провести еще одной — на дополнительные 10 процентов, — сказал Владимир Путин.
Так, с 1 января 2024 года размер МРОТ в России составит 19 242 рубля.
Мы продолжим реализации масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей. Подчеркну, перед правительством сектора поставлена предметные задача — обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России, — сказал президент.