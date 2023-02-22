Путин: с января 2024 года МРОТ в России вырастет на 18,5%

21 февраля на выступлении перед Федеральным Собранием Владимир Путин заявил о том, что с 1 января 2024 года МРОТ в России будет повышен до 19 242 рублей.

Сюжет Послание Владимира Путина Совету Федерации 21 февраля 2023 года