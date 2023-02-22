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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Рабочий завода из Верхней Салды погиб на СВО

22 февраля 2023, 14:02
Фото: администрация Верхней Салды
На спецоперации 16 января погиб рабочий завода. Александр Тонкушин был родом из Верхней Салды.

Погиб мужчина на территории Донбасса. С лета прошлого года он работал на заводе УНИКОМ в Первоуральске – был подсобным рабочим цеха раскроя металла. На СВО он отправился в составе ЧВК «Вагнер», сообщает администрация Верхней Салды.

Предварительно известно, что посмертно бойца наградили Орденом мужества, медалью «За отвагу», а также черным крестом «За кровь и храбрость».

Похоронят солдата 23 февраля. Прощание с ним состоится с 11:30 в похоронном доме «Помощь» (ул. Карла Маркса, 1А).

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