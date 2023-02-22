Рабочий завода из Верхней Салды погиб на СВО

Погиб мужчина на территории Донбасса. С лета прошлого года он работал на заводе УНИКОМ в Первоуральске – был подсобным рабочим цеха раскроя металла. На СВО он отправился в составе ЧВК «Вагнер», сообщает администрация Верхней Салды.