Рабочий завода из Верхней Салды погиб на СВО

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Погиб мужчина на территории Донбасса. С лета прошлого года он работал на заводе УНИКОМ в Первоуральске – был подсобным рабочим цеха раскроя металла. На СВО он отправился в составе ЧВК «Вагнер», сообщает администрация Верхней Салды.
Предварительно известно, что посмертно бойца наградили Орденом мужества, медалью «За отвагу», а также черным крестом «За кровь и храбрость».
Похоронят солдата 23 февраля. Прощание с ним состоится с 11:30 в похоронном доме «Помощь» (ул. Карла Маркса, 1А).